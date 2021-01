Beatdown: Samsung Galaxy S21 vs OnePlus 8 vs iPhone 12 - Apparata

In dit artikel leggen we de gloednieuwe Samsung Galaxy S21 naast de instapmodellen van de OnePlus 8 en iPhone 12. Kunnen de oudere toestellen bijbenen?

Samsung kondigt gisteren officieel de Galaxy S21 en diens grote broers aan. Dat is de perfecte gelegenheid om het nieuwste vlaggenschip naast wat andere grote jongens te zetten. In deze vergelijking leggen we de standaard Galaxy S21 naast de OnePlus 8 en iPhone 12.

Galaxy S21 vs OnePlus 8 vs iPhone 12

De OnePlus 8 en iPhone 12 kwamen respectievelijk in april en in oktober van 2020 uit. Er zit dus om te beginnen een redelijk poosje tussen voornamelijk de OnePlus 8 en Galaxy S21. Die laatste krijgt bijvoorbeeld de nieuwste Snapdragon 888 mee tegenover de iets oudere 865. Wat dat betreft heeft Samsung al een klein voordeel.

Aan de andere kant, de iPhone 12 en OnePlus 8 zijn al een tijdje uit en zijn dus hier en daar goedkoper te krijgen. De gehanteerde prijzen hieronder zijn releaseprijzen, maar in de praktijk zou je minder kwijt kunnen zijn.

Wat betreft specs is het in één oogopslag duidelijk dat Samsung hier topkwaliteit levert. Vooral de OnePlus 8 kan in praktisch ieder opzicht niet op tegen de Samsung (behalve qua RAM en selfie-camera). Apple moet het afgezien van het scherm op papier met de minst indrukwekkende specs doen. Toch weet de iPhone-maker doorgaans een hoop uit deze ogenschijnlijk karige specs te persen.

Wel mag gezegd worden dat Samsung zelfs in deze match-up enkele steekjes laat vallen. Voor het eerst is er geen oplader meer in de doos te vinden en ook het uitbreidbare geheugen is foetsie! Snelladen gaat langzamer dan bij de concurrentie en zelfs langzamer dan bij de S20, waar een apart verkrijgbare 45W lader nog mogelijk was.

Hoe dan ook, Samsung levert wel een hoop high-end energie met het instapmodel van de Galaxy S21, waar de OnePlus 8 en iPhone 12 doorgaans een beetje achterblijven. Dat gezegd hebbende komt de OnePlus met wat extraatjes als een grotere batterij, een lader en natuurlijk een lagere prijs.

Check de volledige vergelijking van de drie toestellen hieronder. Specs aangegeven met een sterretje zijn nog niet officieel bevestigd. Een uitgebreidere vergelijking tussen de OP8 en iPhone 12 vind je hier.