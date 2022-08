Beats Fit Pro van Kim Kardashian gaan als warme broodjes

De speciale editie van de Apple Beats Fit Pro in samenwerking met Kim Kardashian zijn een razend succes.

Werk samen met een geliefde beroemdheid en je kunt er donder op zeggen dat het een succes wordt. Daar is deze samenwerking geen uitzondering op. Apple heeft samen met realityster Kim Kardashian een speciale uitvoering bedacht van de Beats Fit Pro.

De lancering verliep online in de Amerikaanse en Canadese Apple Stores. Het mag geen verrassing zijn de producten binnen een mum van tijd waren uitverkocht. De Beats Fit Pro komen in de speciale kleuren Moon, Dune en Earth.

Het gaat hier niet om een gelimiteerde oplage. De verwachting is dan ook dat de producten uiteindelijk wel weer opduiken. De vraag is alleen wanneer. Voor de Amerikanen en Canadezen zit er niets anders op dan de online winkel van Apple goed in de gaten houden.

Hier in Europa zijn de oortjes in diverse landen verkrijgbaar. In eerste instantie lijkt het hier minder hard te lopen. Wij Europeanen hebben dan ook wat minder met Kim K. in vergelijking met Amerikanen en Canadezen.

Je kunt ze ook fysiek kopen. Geselecteerde winkels van Apple, zoals de Store in Parijs en ook in Berlijn, gaan de Apple Beats Fit Pro Kim Kardashian aanbieden.