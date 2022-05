Beelden HBO’s The Last of Us gelekt en zien er fantastisch uit

Sneaky filmpjes van de set van The Last of Us zijn gelekt en HBO heeft zacht gezegd goud in handen. Dat is aan het budget te zien.

Het duurt nog een poos voordat The Last of Us eindelijk op HBO te zien is, maar we hebben in elk geval al een voorproefje voor je. Een fanaccount van de aankomende TV-serie heeft namelijk meerdere behind the scenes van de show gelekt. En die zijn zachtst gezegd vrij spectaculair.

HBO’s The Last of Us gelekt

In de eerste video is een enorme opstand op de straten van Pittsburgh te zien. Naar verluidt gaat het in deze scène om een flashback naar voor de eerste game. We weten namelijk dat de Hunters in de quarantainezone de macht van FEDRA overnam. De acteurs in de video roepen dan ook ‘f*ck FEDRA’.

Verder is de omvang van de opname te zien. HBO heeft duidelijk geld achter de show gezet, met een aanzienlijke groep omstanders, truckladingen vol protesteerders en een daadwerkelijke set in de straten van Pittsburgh. Laten we duidelijk zijn; een set ergens op een terrein in Hollywood had de studio een fractie van het geld gekost. HBO gaat hier dus duidelijk voor echt, niet voor een benadering daarvan.

🚨 HBO filming scenes for #TheLastofUs.



They scream “Freedom!” and “F*ck Fedra!” pic.twitter.com/iYBF2wdCHI — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) May 5, 2022

In een andere gelekte video van het fanaccount is een daadwerkelijke scène uit de game te zien. Bella Ramsey, die Ellie speelt, kruipt in het filmpje door een rooster waarna Pedro Pascal’s Joel door de deur gelaten wordt.

Het account heeft al tientallen shots van verschillende sets van HBO’s The Last of Us gelekt. Veel momenten komen direct uit de eerste game. En aangezien dat een meesterwerk was, kan het haast niet anders dan dat de show van HBO ook een topper gaat worden!