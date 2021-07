Beelden nieuwe smartphones Samsung uitgelekt! - Apparata

Afbeelding via Evan Bass

Nieuwe smartphones zijn altijd spannend. De eerste beelden van enkele nieuwe smartphones van Samsung zijn uitgelekt.

Evan Bass is een bekende analist, maar hij weet ook goed nieuwtjes te brengen. Nu dus ook. Hij heeft beelden getweet van wat er wellicht gaat komen op het volgende Galaxy Unpacked-evenement van Samsung. Het evenement voorspelt veel goed, afgaande op de beelden en de lekken. Bass heeft een lange thread over twee nieuwe Galaxy Foldables, een nieuwe Galaxy FE-telefoon, twee nieuwe Galaxy Watches en zelfs een set nieuwe Galaxy Buds. Hij zegt ook dat het evenement over een maand op 11 augustus zal plaatsvinden.

Smartphones Samsung uitgelekt

Bass had al eerder gelekt over de mogelijke officiële weergaven van de opvouwbare Galaxy Z Fold 3 (die de S Pen zou kunnen ondersteunen) en Galaxy Z Flip 3, maar de nieuwe GIF’s die hij deelde, laten beide apparaten vanuit alle hoeken bekijken.

Hier is de Z Fold 3, waarvan Blass GIF’s deelde in wit, groen en zwart.

S21 Fan Edition

In de draad van de bekende lekker zien we ook wat GIF’s van de lang verwachte Samsung Galaxy S21 FE in wit, geelachtig grijs, paars en zwart. De lancering van deze smartphone is later dan verwacht, dit wegens de albekende tekorten aan chips. Als de telefoon ooit komt, dan zal het naar alle waarschijnlijkheid een mid-range versie van de S21 zijn. Uiteraard lijkt het apparaat wel veel ontwerpinspiratie te halen uit het vlaggenschip van Samsung. Zoals hoe de S20 FE er ongeveer hetzelfde uitzag als de S20.

Het is maar de vraag of de FE in productie gaat, wegens de eerder genoemde reden. Maar in reactie op een rapport dat beweerde dat Samsung de productie van de telefoon had stopgezet, zei Samsung dat “er niets is vastgesteld met betrekking tot de vermeende opschorting van de productie.” Deze GIF’s van Bass kunnen een teken zijn dat de telefoon klaar is.