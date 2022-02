Beelden van een Starlink-satelliet die uit elkaar klapt

Er zijn opnames gemaakt van een Starlink-satelliet die door een geomagnetische storm uit elkaar klapt. Check de beelden hier.

SpaceX verliest weleens satellieten. Soms gaat een lancering mis, soms worden ze geraakt door ruimteafval. Dit keer is een geomagnetische storm de boosdoener. Deze maakt gehakt van de Starlink-satellieten.

Starlink-satelliet ontploft

Een camera in Añasco, Puerto Rico, legde de beelden vast rond 02:40 uur AST (1:40 uur EST) in de ochtend van 7 februari. De camera maakt deel uit van een netwerk dat wordt beheerd door Sociedad de Astronomia del Caribe (SAC). Dit is een non-profitorganisatie bestaande uit professionals, studenten en leden van de gemeenschap met interesse in astronomie.

De video die op YouTube staat “toont twee objecten die ongeveer een minuut na elkaar verschijnen. Of twee afzonderlijke objecten die zich dicht bij elkaar in hetzelfde baanvlak bevonden’. Dit legt Marco Langbroek, een satellietexpert van de Universiteit Leiden, uit in een blogpost. Het tweede object was bijzonder ‘spectaculair’ zegt hij. Eraan toevoegend dat de twee objecten kunnen behoren tot een enkel object dat eerder uit elkaar is gegaan.

Geomagnetische storm

Er zijn maar liefst 40 SpaceX Starlink-satellieten gesneuveld. Deze zijn allemaal gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center op 3 februari. Bovendien zegt SpaceX dat 40 van de 49 satellieten die naar de ruimte zijn gelanceerd “de atmosfeer van de aarde opnieuw zullen binnengaan of al zijn binnengegaan”. De satellieten zullen desintegreren bij terugkeer in de atmosfeer.

De komende dagen kunnen we dit nog meer verwachten. Vervolgens zegt Langbroek dan ook “houd de lucht in de gaten!”, als je dit live zou willen meemaken. Zo niet, de beelden staan hieronder.