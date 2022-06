Begin je zomer goed met deze peperdure en zeldzame Audemars Piguet￼

Zeldzame horloges, wie is er niet gek op. Deze Audemars Piguet in samenwerking met Carolina Bucci bijvoorbeeld. Klaar voor de zomer!

Het weer is er nog niet echt naar, maar de zomer staat voor de deur. Dat betekent vrolijke kleuren dragen om te flaneren op de boulevards. Onderdeel van je outfit zou deze AP kunnen zijn, een horloge in samenwerking gemaakt met Carolina Bucci.

Het horloge is gebaseerd op de Royal Oak. Dit uurwerk bestaat uit een 34mm grote keramische case met rosé gouden details. Het voelt allemaal lekker zomers aan. De dikte van de case is 9mm.

Audemars Piguet Carolina Bucci

De techniek dan. Dat is een Caliber 5800 van Audemars Piguet met een reservetijd van 50 uur. Kortom, deze mag gerust twee nachtjes op het nachtkastje liggen.

Zomaar eentje scoren is niet zo eenvoudig. Ten eerste hebben we het over een gelimiteerde horloge. Er worden er slechts 300 van gemaakt. Daarnaast verloopt de verkoop niet online, maar exclusief via de winkels van Audemars Piguet. In Nederland kun je onder andere terecht in Breda en Eindhoven voor de winkels van het luxemerk.

En dan is er nog het prijskaartje van de Audemars Piguet x Carolina Bucci Royal Oak. Het horloge kost je meer dan 50.000 euro. Yikes!