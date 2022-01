Begint de eerste week voor Bitcoin in 2022 ook weer zo goed?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dus zet je er niet op vast dat Bitcoin in het begin van 2022 meteen gas gaat geven.

Bitcoin is weer een jaartje ouder geworden. Dat is fijn, want hoe ouder een financieel instrument is. Hoe beter je kunt kijken naar data uit het verleden en daarop een strategie bepalen. Daarbij is het bekende zinnetje ‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’ wel van toepassing. Want inderdaad. Wat Bitcoin in het verleden heeft gedaan hoeft niet in dezelfde periode een jaar later weer te gebeuren.

In de afgelopen jaren steeg de koers van de bekendste cryptocurrency ter wereld flink als je kijkt naar de eerste week van het nieuwe jaar. Op dit moment zitten we midden in die nieuwe week van het nieuwe jaar. Een stijging van Bitcoin is op deze 2 januari 2022 nog niet te zien. Sinds de jaarwisseling bungelt de prijs tussen de 47.000 en 48.000 dollar.

Maar het is nog weekend. Wie weet wat de komende week nog gaat brengen. Economist Alex Krüger heeft op Twitter gedeeld wat Bitcoin deed in de afgelopen jaren als het gaat om de eerste week in het nieuwe jaar. Daar komt het volgende rijtje naar voren.

First week of the year effect$BTC returns first week of:



2021 +36%

2020 +13%

2019 +7%

2018 +18%



Bears killed santa, but have you heard of the Wise Men? — Alex Krüger (@krugermacro) December 28, 2021

Flinke stijgingen dus. Of we deze week hetzelfde kunnen verwachten voor de opening van Bitcoin in 2022? We gaan het zien. Of niet.