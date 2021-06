Bekend probleem, simpele oplossing. Apple fixt het in iOS15 - Apparata

Apple komt een simpele oplossing voor een bekend probleem. Apple fixt het probleem in iOS15, maar waarom was dit er niet eerder?

Binnen besturingssystemen zijn sommige ‘problemen’ nog niet opgelost. Apple komt nu in iOS15 met een simpele oplossing voor een bekend probleem.

Deze week heeft Apple een preview gegeven van iOS15. Het besturingssysteem is nu in bèta beschikbaar voor ontwikkelaars. We verwachten dat eind dit jaar de openbare lancering zal zijn. En in deze update zal een nieuwe functie worden toegevoegd waar we allemaal onszelf afvragen: waarom was dit er niet eerder?

Bekend probleem, simpele oplossing

Apple fixt het probleem iOS15. Het gaat niet de wereld veranderen, maar het gaat wel je leven makkelijker maken als je een iPhone hebt. Met de aankomende update is een functie toegevoegd waarmee je afbeeldingen, bestanden, tekst en meer kan slepen en neerzetten in apps op de iPhone. Eindelijk!

De hoofdredacteur van MacRumors Federico Viticci demonstreerde de nieuwe functie in een tweet:

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq — Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021

Oké, oké, dit niet echt nieuw. Slepen en neerzetten tussen apps is sinds 2017 op de iPad al mogelijk. Maar nu gaat Apple de functie eindelijk ook integreren naar de iPhone met iOS15. Slepen en neerzetten tussen apps leidt altijd tot duplicatie, niet de verplaatsing van de inhoud.

Slepen en neerzetten

Met deze nieuwe functie kan je dus slepen en neerzetten tussen apps. Je kan dan afbeeldingen, documenten en bestanden van de ene app ophalen en naar een andere slepen.

Om dit te kunnen doen druk je lang op bijvoorbeeld een afbeelding, tekst of bestand. Je tilt je vinder niet op en gebruikt een tweede vinger om uit de app te vegen. Je opent vervolgens een andere app en laat het geselecteerde los. Hiermee plaats je het in de andere app. Druk je nog langer op het geselecteerde, dan lijkt het alsof deze omhoog komt en aan je vinger blijft plakken, en terwijl de inhoud wordt gesleept, identificeren animaties en visuele aanwijzingen mogelijke bestemmingen waar de inhoud kan worden neergezet.

In september zou deze functie met de nieuwe update voor elke iPhone– gebruiker moeten komen.