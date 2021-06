Bekijk de brute openingsminuten van Netflix Resident Evil! - Apparata

Netflix heeft de eerste openingsminuten van Resident Evil: Infinite Darkness online gezet. Check de beelden snel hier.

Netflix is ons aan het laten warmlopen voor Resident Evil. Minder dan een maand voordat de release is, heeft de streamingsdienst de openingsscene online gezet. Hierin zien we vooral veel van Jason en de Mad Dogs van het Amerikaanse leger. De clip laat je net genoeg zien om er enthousiast over te worden, maar verklapt toch niet teveel van de complete verhaallijn.

Openingsminuten Resident Evil: Infinite Darkness

We krijgen drie minuten te zien. Hierin wordt het duidelijk dat de Mad Dogs in een helikopter zitten en een andere helikopter die in de verte neerstort. Jason en zijn team besluiten om de orders te negeren, en lokale Penamstan-soldaten in de strijd te betrekken om de overlevenden van de crash te redden.

In een eerdere release onthulde Netflix al waar de serie over gaat. De speciale troepen die de Mad Dogs wilden redden waren al dood, maar het team zag ze op vreemde manieren bewegen. Ze konden echter ontsnappen en Jason werd een Amerikaanse federale agent bij Leon S. Kennedy.

Aanval

Zes jaar hierna waren Jason en Leon bezig met het onderzoeken van een aanval op een uiterst geheim bestand van het Witte Huis – waarvan later bleek dat het verband hield met een biologielaboratorium in Shanghai – toen de lichten plotseling uitgingen en een horde zombies te zien is. Ondertussen ontdekt Claire Redfield in Penamstan bewijs van een angstaanjagend experiment dat is uitgevoerd tijdens de burgeroorlog in Penamstan.

De nieuwe serie Resident Evil: Infinite Darkness gaat op 8 juli in première op Netflix. De serie zal de stemmen bevatten van Nick Apostolides en Stephanie Panisello, die hun rollen als Leon en Claire zullen hernemen uit de Resident Evil 2-remake die in 2019 uitkwam. Bekijk de beelden hier.