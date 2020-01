Bekijk het startscherm van de PlayStation 5

De eerste indruk geeft gemengde gevoelens.





De geruchtenmachine over de PlayStation 5 draait op volle toeren. Dat er in februari een eerste presentatie komt wordt uit steeds meer bronnen bevestigd. Vooruitlopend daarop lekt er steeds meer informatie. Ontwikkelaars praten nu al over ‘the worst kept secret in gaming’.

Het laatste lek geeft ons een eerste blik op het startscherm oftewel de User Interface van de PlayStation 5. Deze tonen we natuurlijk direct.

We zijn de eerste om toe te geven dat we kritisch moeten zijn als de bron, zoals in dit geval, een anonieme 4Chan-gebruiker is. Aan de andere kant kwam een lek op 4Chan wel als eerste met de slogan ‘It’s time to play’, die later bevestigd werd. Daarnaast is er een aantal zaken dat erop duidt dat we inderdaad naar de nieuwe User Interface van de PlayStation 5 kijken.

Of dit echter de definitieve interface is of een ‘skeleton version’ voor ontwikkelaars blijft de vraag. De user interface lijkt namelijk wel heel erg op die van de PlayStation 4, hoewel dat verklaard kan worden door de wens om volledig achterwaarts compatibel te zijn.

Gelukkig vallen er ook positieve zaken op. In de rechter bovenhoek zien we namelijk dat er een resterende opslagcapaciteit van 891 GB aanwezig is. Dit duidt erop dat er standaard 1 TB opslagcapaciteit geleverd wordt. Verder zien we wat veranderingen in het design en het PlayStation-symbool in 3D.

Al met al krijgen we met het eerdere lek van de buitenkant wel een steeds completer beeld.

Of dit beeld klopt is nog even afwachten, volgens de geruchten minstens tot februari, al weten we ook dat met het eigen plan van Sony nog niet zeker.

Bron lek: 4Chan

Foto: Sony/Dan Kuhl