Bekijk hier de eerste 6 minuten van Christopher Nolan' Tenet - Apparata

Je kunt nu de eerste 6 minuten van de nieuwste kraker van regisseur Christopher Nolan bekijken. Dit is zijn nieuwste film, Tenet!

Met een trailer krijg je een voorproefje van een film. Dat weet iedereen. Een trailer kijken kan ook het verhaal verpesten, dus niet iedereen geeft er de voorkeur aan om een teaser of trailer te zien. Voor die groep is dit nieuws helemaal niet aantrekkelijk. Je kunt namelijk de eerste 6 minuten van de nog te verschijnen film Tenet zien!

In plaats van een trailer is besloten om de eerste minuten van de film online op YouTube te zetten. Doel van de makers is natuurlijk dat jij zo nieuwsgierig bent geworden na het verdere verloop van het verhaal.

De beelden zijn gedeeld op het YouTube-kanaal van Warner Bros. Gelukkig zijn er geen spoilers te zien in de eerste minuten. Behalve dat je weet hoe het intro gaat verlopen natuurlijk.

Tenet is op dit moment te zien in een select aantal bioscopen, ook in Nederland. De film van Christopher Nolan (Inception, Dunkirk, Dark Knight-triologie) verschijnt op termijn ook op Netflix. Daarnaast kun je de titel vanaf 15 december kopen op DVD en Blu-ray. Zo, en nu wil je ongetwijfeld die eerste zes minuten aan Tenet bekijken. Dat doe je hieronder!