Bekijk hoe een vliegtuig een drone al vliegend uit de lucht grijpt

DARPA

Er zijn beelden van een vliegtuig die een drone uit de lucht grijpt. En dit terwijl ze allebei vliegen.

Vaak denken we bij een drone aan een klein helikoptertje met een camera eraan vastgemaakt. Maar er zijn natuurlijk veel meer drones. Er is nu ook een onbemande drone die kan worden gerepareerd en bijgetankt zonder ooit meer te hoeven landen.

Vliegtuig grijpt drone

Vorige maand werd een onbemande X-61 Gremlin-drone met succes opgepikt, door een speciaal aangepast Lockheed C-130 vrachtvliegtuig terwijl beide nog vlogen. De prestatie, waarvan je een video kunt zien die afgelopen vrijdag is vrijgegeven door DARPA (de Defense Advanced Research Projects Agency), belooft het vliegbereik van dit soort vliegtuigen drastisch te vergroten. Hierdoor hoeven de drones namelijk niet meer te landen.

Tanken in de lucht kennen we al bij vliegtuigen. Het werd in 1935 geïntroduceerd met behulp van hardware die vergelijkbaar was met moderne lucht-naar-lucht-tanktechnieken. Dit veranderde de luchtvaart voor altijd. Het bereik van gevechtsvliegtuigen werd veel groter en niet meer operationeel beperkt door hoe ver een vliegtuig kon vliegen op een volle tank brandstof. Hierdoor kunnen ze deelnemen aan missies die lang duren en grotere afstanden afleggen.

Drone bijtanken

De zwakste schakel blijft dan toch de mens. Die wordt moe, moet eten en drinken en dus wordt de inzetbaarheid beperkt. Dat probleem wordt aangepakt. Het bedrijf heeft het probleem van menselijke piloten bijna opgelost door het gebruik van drones die ofwel volledig autonoom vliegen, voorgeprogrammeerde missies uitvoeren op basis van GPS en andere gegevens, of worden bestuurd door piloten die zich duizenden kilometers verderop veilig bevinden, zittend in wat eruitziet als de ultieme vluchtsimulator voor videogames. Onderhoud van een drone kan ook, in het vliegtuig! Zie hieronder de beelden hoe een drone het vliegtuig in wordt getrokken.