Bel de krant! Apple en Google werken samen

De rapen zijn officieel gaar, want aartsrivalen Apple en Google werken sinds vandaag officieel samen. De iPhone-maker en de Android-uitbater slaan de handen ineen om het coronavirus onder controle te krijgen. Samen hebben de bedrijven zo’n beetje de gehele smartphone-markt in handen en laat die nou essentieel zijn om deze pandemie onder controle te krijgen.

Je hebt het waarschijnlijk wel op TV gezien; overheden zijn bezig met apps om het coronavirus te stoppen. Ook hier in Nederland wordt aan een app gewerkt die in de gaten houdt bij wie je in de buurt komt. Mocht iemand waarschijnlijk corona hebben, dan krijgt iedereen die bij je in de buurt is geweest daar een melding van.

Maar een bijvoorbeeld Samsung-smartphone en een Apple iPhone werken helemaal niet goed samen. En daar gaan de twee miljardenbedrijven nu aan werken, zo laten Google en Apple in blogposts weten.

De bedrijven werken aan application programming interfaces (API’s) voor Bluetooth-verbinding tussen iPhones en Android-apparaten. Dit hebben overheden uiteindelijk nodig om een hierboven beschreven systeem te laten werken. Als je wilt registreren met wie een gebruiker in aanraking is geweest, dan zouden normale barrières tussen verschillende producenten even niet uit moeten maken.

Beide bedrijven zeggen zich ook te bekommeren over de privacygevoeligheid van een dergelijk systeem. Ze beloven onder andere hun werkwijze te delen met onafhankelijke partijen, die de API’s vervolgens mogen controleren op eventuele fouten of kwetsbaarheden.

Met de samenwerking tussen de twee tech-giganten kunnen overheden hopelijk sneller aan de slag met het gebruiken van moderne technologie tegen het virus. Het is overigens nog helemaal niet gezegd dat het werkt, maar dat het in elk geval een mogelijkheid is, is heel erg tof.

En zo zie je maar weer, dat wanneer de mensheid echt een beetje in gevaar is, dingen als concurrentie even op een laag pitje gezet worden en zaken die werkelijk belangrijk zijn de prioriteit krijgen. In dit geval kunnen Apple en Google potentieel talloze levens redden. Veel beter dan dat wordt het niet. Al is het wel een beetje ironisch dat de twee logo’s wel met een streep onderscheiden worden. Social distancing, zullen we maar zeggen…

