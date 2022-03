Belangrijke iOS feature nu eindelijk ook op Android!

Dit gaat je tijd schelen. Het kon al op iOS en nu kan het eindelijk ook op Android: je zoekgeschiedenis razendsnel wissen.

Om wat voor reden dan ook kan er iets in je browser geschiedenis staan dat je liever gewoon vergeet. Dat kan van alles zijn. Een uitzonderlijke vraag die je moet zoeken op Google, of iets waarvan je liever niet hebt dat andere het lezen als ze sporadisch op je telefoon zitten.

Zoekgeschiedenis Android

Op iOS is het heel eenvoudig om de geschiedenis van Google zoekresultaten van de afgelopen 15 minuten te wissen. Met slechts één druk op de knop. Note bene Android-gebruikers hadden het nakijken, want tot voor kort kon dat helemaal niet op het mobiele besturingssysteem van Google. Daar komt nu eindelijk verandering in.

In de Google app op Android krijgen gebruikers de mogelijkheid om met één druk 15 minuten aan zoekresultaten te wissen op Google. De feature was al live op iOS sinds de zomer van 2021 en de zoekgeschiedenis functie komt nu ook naar Android. Wil je uitgebreidere zoekresultaten wissen, of de complete browser geschiedenis, dan moet je alsnog naar de instellingen van je browser gaan. Deze feature is een snelkoppeling om recente zoektochten snel te wissen om de zoekgeschiedenis op te frissen. (via The Verge)