Je gewone geld achterwege laten en Bitcoin of andere crypto gebruiken om belasting te betalen?

Cryptocurrency begint steeds gewoner te worden. Niet alleen slaan grote bedrijven voorraden Bitcoin en/of Ethereum in, ook complete landen zijn niet bang het te omarmen. Denk aan El Salvador dat Bitcoin als officiële munteenheid van het land ziet. Een ander land dat mogelijkheden ziet is de Verenigde Staten.

Bitcoin en belasting

De staten kunnen op veel gebieden eigen regels bepalen. Zo overweegt de Amerikaanse staat Colorado om het mogelijkheid te maken dat je belasting kunt betalen met Bitcoin. Dat heeft Jared Polls, de gouverneur van Colorado, bekendgemaakt in een interview met CNBC. Mogelijk gaat de nieuwe wet die dit mogelijk maakt al deze zomer in.

Je belasting betalen met Bitcoin of andere cryptocurrency in Colorado. Maar daar blijft het niet bij. Polls wil dit doortrekken naar andere gemeentelijke betalingen. Denk aan de betaling die je moet doen voor het ophalen van een rijbewijs of het betalen van een jachtvergunning. Meerdere staten in Amerika, zoals Wyoming en New York, omarmen cryptocurrency in diverse mogelijkheden. Dat is goed nieuws, want de wereldeconomie kijkt vaak naar de Verenigde Staten en de ontwikkelingen die daar gebeuren. Als de Amerikanen iets doen, dan volgt vaak later een ander continent of land dat vergelijkbare principes hanteert. Wellicht gaat dit ook gebeuren met cryptocurrency.