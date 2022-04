Beleef een belachelijk luxe vakantie aan boord van een Ritz-Carlton jacht

Een vakantie die je niet snel gaat vergeten. Aan boord van een Ritz-Carlton jacht onderweg naar de mooiste locaties.

Een vakantie op een cruiseschip is niet voor iedereen weggelegd. De meeste cruisevakanties zijn prijspakkers met honderden gezinnen op een luxe boot. Ik kan me zo voorstellen dat je daar niet meteen warm voor loopt. Maar wat als je zo’n vakantie doorbrengt op een echt jacht?

Het is in elk geval zo dat de mensen om je heen in elk geval diepe zakken hebben, inclusief jezelf. Want een vakantie op een Ritz-Carlton jacht kost gemakkelijk meer dan 4.000 euro. Maar dan heb je ook wat. Op 6 augustus vaart de Evrima uit met maximaal 298 gasten aan boord die de vakantie van hun leven gaan meemaken.

Althans, de ingrediënten voor een geniale vakantie zijn daar. Er zijn 149 suites aan boord waar de gasten kunnen verblijven. Elke kamer komt met een privé balkon, waarbij je kunt genieten van uitzicht op een eindeloze zee. Tegen een meerprijs is verblijven in een speciaal ingericht penthouse aan boord van het jacht ook mogelijk.

Afhankelijk van de type vakantie doet de boot allerlei toffe locaties aan. Van het Caribisch gebied tot de Côte d’Azur en de Griekse eilanden. Aan boord van het jacht kun je alle luxe verwachten die bij een dergelijke vakantie hoort. Dat betekent eten geserveerd krijgen van een Michelin ster chefkok, sporten in een luxe fitnessruimte en noem het maar op.

Voor het 2023/2024 seizoen kun je nu een vakantie boeken op de website van Ritz-Carlton Yacht Collection. Bestemming: de Caribbean!