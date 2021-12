Beleggen in crypto in Nederland zit sterk in de lift

Beleggen in crypto kan op veel interesse vanuit Nederland rekenen: er wordt meer in cryptocurrency geïnvesteerd dan ooit.

Heb jij geld in crypto zitten of ben je het van plan? Je bent niet de enige. Je zal vast de buzz rondom cryptocurrency gevolgd hebben, maar ervan gehoord hebben is iets anders dan je hard verdiende centen er in stoppen. Is crypto dan zo’n fenomeen waar je meer over hoort dan dat er echt gebeurt?

Crypto in Nederland

Absoluut niet. Onderzoeksbureau Kantar onderzoekt de cijfers van wie er allemaal beleggen in crypto. Dat aantal ligt nu zo rond de 1,6 miljoen mensen in Nederland. Dat getal werd flink verhoogd sinds 2021: dit jaar stapten er 570.000 Nederlanders in. De prognose is nu al dat de 2 miljoen in 2022 al aangetikt wordt, want er werd ook gepeild naar potentiële interesse en ook dat is veelvuldig aanwezig.

Beter beleggen

Volgens het onderzoek van Kantar is enkel beleggen in crypto minstens zo populair als beleggen in meer zaken. De helft van de onderzochte personen investeert enkel in crypto en niet in andere zaken als vastgoed en in geld beleggen via de bank. De reden dat cryptomunten als Bitcoin nog steeds scoren is vanwege de investering op lange termijn. Ja, de Bitcoin-beurs is meermaals gekelderd als een baksteen, maar in het grote plaatje heeft het gros van de Bitcoin-beleggers eraan verdiend. Beleggen in crypto wordt gezien als een veel betere manier van beleggen in vergelijking met gewoon sparen, wat dankzij lage of zelfs negatieve rentes en huidige inflatie niet interessant genoeg is.

Gemak

Bijna 600.000 mensen investeerden dus in 2021 voor het eerst in crypto, waarvan een opvallend groot gedeelte vrouw is. Zo’n 42 procent van de huidige crypto-beleggers is vrouw, terwijl bij reguliere aandelen en andere vormen van beleggen dat percentage zo rond de 34 procent ligt. De verklaring daarvoor is omdat jong, oud, man of vrouw of noem het maar op makkelijker toegang heeft tot beleggen dan ooit. Waar je vroeger nog van buitenlandse sites afhankelijk was, zijn er nu vele Nederlandse apps en aanbieders die beleggen in crypto makkelijk maken. (via De Telegraaf)