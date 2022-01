Belgische politici omarmen Bitcoin!

We doen altijd een beetje lacherig over onze buren, maar Belgische politici lopen voor op ons en omarmen Bitcoin.

Bitcoin zit in een dipje, maar dat maakt niks uit voor een lid van het Brusselse Parlement. Christophe De Beukelaer zegt dat hij dit jaar zijn volledige salaris in Bitcoin zal ontvangen. Hij is van mening dat de technologie alle industrieën zal ontwrichten. En dat de adoptie van crypto’s ‘exponentieel’ zal zijn.

Belgische politici en Bitcoin

Christophe De Beukelaer, lid van het Brussels Parlement, zei in een blogpost op zijn persoonlijke website dat hij zijn salaris voor 2022 in Bitcoin zal ontvangen. Dit kan niet anders betekenen dat zijn collega’s hiermee akkoord zijn. Hiernaast moeten we gaan accepteren dat politici uitbetaald kunnen worden in digitale munten, aldus de politicus.

Hij legt uit dat “we met de blockchain aan het begin staan ​​van een revolutie van dezelfde orde als wat we 30 jaar geleden met internet hebben meegemaakt.” De Beukelaer is van mening dat alle sectoren “ontregeld gaan worden”. Eraan toevoegend dat in andere landen “grote instellingen massaal beginnen te investeren in crypto-activa om deze gigantische kans niet te missen.”

Rol

Tevens is de volksvertegenwoordiger van mening dat dat “het de rol van politici is om de bevolking bewust te maken. En wel van de maatschappelijke veranderingen die eraan komen”. Onwetendheid is “dodelijk” en deze nieuwe wereld moet bekend worden. Volgens de politicus zal de adoptie van digitale munten enorm zijn. Om interesse te wekken rond Bitcoin en de crypto-industrie, heeft de wetgever “besloten om zijn volledige salaris voor heel 2022 om te zetten in Bitcoin”.

Hij is de eerste in Europa, maar niet in de wereld. Want er zijn al andere politici die met een dergelijke aanpak cryptocurrencies in de schijnwerpers wil zetten. Zullen onze Tweede Kamerleden snel volgen?