Belkin 3-in-1 MagSafe-oplader nog altijd niet verkrijgbaar - Apparata

En dat gaat ook wel even duren, want de komst van de Belkin 3-in-1 MagSafe-oplader is uitgesteld.

De handige Apple accessoire van Belkin om je apparaten tegelijk draadloos op te laden verschijnt later dan gedacht. Dat heeft het bedrijf bevestigd in een Q&A op de website van het merk. Het product is ongeveer met een maand vertraagd. Een reden voor het later verschijnen van de Belkin 3-in-1 MagSafe-oplader is niet gegeven.

De accessoire werd aangekondigd in oktober 2020. Het was toen de bedoeling dat de lader eind 2020 in de winkels zou komen te liggen. Dat is niet zo gebleken en nu moeten potentiële kopers nog langer wachten op de 3-in-1 MagSafe-oplader.

Voor 129,95 euro is dit de natte droom van iedere Apple-fan. Je kunt je iPhone, Watch én AirPods tegelijk opladen. Een mooie aanwinst voor op je nachtkastje. Het product is wel te vinden op de website van Apple. De Belkin 3-in-1 MagSafe-oplader heeft echter een omschrijving waar staat ‘Momenteel niet verkrijgbaar’. Er zit niets anders op dan wachten op beter nieuws van Belkin. Het bedrijf zegt spoedig met meer informatie te komen.

Belkin heeft een exclusieve samenwerking met Apple en de 3-in-1 MagSafe-oplader zal dan ook exclusief via het Amerikaanse techbedrijf worden verkocht. (via imore)