Belprobleem iPhone 12 en 13 verleden tijd met iOS 15.1.1

Als jij een iPhone 12 of 13 hebt met iOS 15 kon bellen soms een uitdaging zijn. Het belprobleem met de iPhone in iOS 15 is nu opgelost.

Niets is irritanter dan een telefoongesprek voeren en merken dat de ander steeds wegvalt. Het constant herhalen van “Wat zeg je nou?” resulteert al gauw in het ophangen van de telefoon. Want dat schiet niet op. Het lag niet aan jou of je omgeving. Het was een probleem van Apple met de iPhone 12 en 13 binnen iOS 15. Gelukkig is er nu een fix.

Voor alle modellen van de iPhone 12 en 13 is het belprobleem verleden tijd als je iOS 15.1.1 installeert. De update staat nu klaar om gedownload en geïnstalleerd te worden. Het heeft helaas een tijdje geduurd voordat Apple met deze oplossing kwam. Bijna een maand na de release van iOS 15.1 komt het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino met deze fix tevoorschijn.

Het belangrijkste nieuws is dat je weer fatsoenlijk telefoongesprekken kunt voeren met je iPhone 12 of 13 draaiende op iOS 15. Het is meteen de belangrijkste vernieuwing van iOS 15.1.1. Wie hoopt op meer nieuwe features zal even geduld moeten hebben. Vermoedelijk komt Apple met iOS 15.2 weer met nieuwe functies op de proppen.