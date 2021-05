Benchmarks: iPad Pro (M1) maakt gigantische sprong vooruit - Apparata

De oude iPad Pro (vierde generatie, hierboven) kan de nieuwe M1-tablet niet bijbenen

Uit een van de eerste benchmarks blijkt dat de nieuwe iPad Pro met M1-SoC de voorganger met A12-processor verpulvert.

Met de nieuwe 12.9-inch iPad Pro stapt Apple voor het eerst over op de M1-SoC in plaats van een conventionele processor. Hoe pakte die overstap uit voor de techgigant? Behoorlijk goed, zo blijkt uit een Geekbench benchmark die de nieuwe iPad Pro met zijn voorganger vergelijkt.

iPad Pro M1 benchmarks

De iPad Pro aangedreven door een M1-SoC komt ontzettend gunstig uit de benchmarks. Dat was wel te verwachten, aangezien de vierde generatie iPad Pro van 12.9-inch nog werd aangedreven door een Apple A12Z Bionic. De M1-processor lijkt op ieder gebied te domineren, wat een prestatieverbetering van ruim 50% oplevert.

Apple’s nieuwste (en peperdure) iPad behaalt een gemiddelde single-core score van 1718, terwijl zijn voorganger 1121 behaalt. Dat is een vooruitgang van zo’n 53%. De mutli-core score is net zo indrukwekkend; 7274 voor de vijfde generatie tegenover 4656 voor de voorganger. Dat is een verschil van ruim 56%.

Gigantische stappen vooruit, dus. Dat heeft onder andere te maken met de overstap op de M1-SoC. Deze system on a chip bevat eigenlijk alle belangrijke componenten van een gewone PC op één chip. Dat zorgt voor fysiek veel kortere afstanden tussen onderdelen. Dat levert gigantisch veel stroomwinst op en voorkomt oververhitting.

Uiteraard is de M1 ook gewoon hartstikke nieuw. Processoren gaan ieder jaar met gigantische stappen vooruit, dus het was gek geweest als nieuwe tech de oude A12 bionic niet kon bijhouden. Overigens zijn dit slechts benchmarks, wat betekent dat de iPad Pro met M1 in de echte wereld eventueel een iets andere performance zal laten zien. Het geeft desalniettemin een goede indicatie van diens kracht.