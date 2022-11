Een hangslot ontgrendelen met je vingerafdruk? Met het BenjiLock TSA Fingerprint Padlock kan het.

Wat kan je met het BenjiLock TSA Fingerprint hangslot?

Een eeuwige frustratie met sloten, is dat je er altijd de sleutel bij moet zoeken. Het vervelende van sleutels is dat ze zoek kunnen raken. En vooral als je veel sloten hebt, moet je een complete ijzerwinkel bij je dragen. Dit kan wel eens vervelende gevolgen hebben voor je broekzakken.

Ook willen sleutels nog wel eens afbreken. Tot overmaat van ramp worden lockpickers steeds handiger in het open peuteren van sloten. Want een slot is niets anders dan een eenvoudige mechanische computer.

Biometrische identificatie voorkomt dat en vervangt zowel wachtwoorden als sleutels. Een BenjiLock TSA Fingerprint hangslot ($40) werkt volgens dit principe. Je legt je vinger er op en het slot ontgrendelt. Je vingerafdruk is hiermee de sleutel geworden.

Pincode en tot vijf vingerafdrukken in de BenjiLock TSA Fingerprint Padlock

Het is mogelijk om tot vijf verschillende vingerafdrukken op te slaan in het geheugen van de BenjiLock TSA Fingerprint Padlock. Ook kan je een pincode opstellen en opslaan, waarmee je de vingerafdrukken kan beheren. Opladen gaat via een micro USB-kabel.

Het slot is goedgekeurd door de Amerikaanse TSA, wat betekent dat zij een universele sleutel hebben om je bagage open te maken.

Voor- en nadelen van een biometrisch hangslot

Het voornaamste voordeel van een biometrisch slot, zoals de BenjiLock TSA Fingerprint Padlock, is dat je geen sleutel meer nodig hebt. In plaats daarvan draag je deze altijd bij mee: je vinger. Ontgrendelen gaat snel en moeiteloos. In tegenstelling tot een sleutel verslijt je vinger nooit en raak je deze ook niet snel kwijt.

Biometrische sloten hebben ook nadelen. Om te beginnen werken ze op elektriciteit. Ze hebben dus een ingebouwde accu, en deze kan leegraken. Raakt om welke reden dan ook de accu leeg, en kan je deze niet bijladen, wat niet denkbeeldig is als je in de rimboe bent? Dan heb je een ijzerzaag nodig om het slot open te krijgen.

Verder kan een dief je dwingen om het slot te ontgrendelen. Maar in principe is dit gevaar er natuurlijk ook met metalen sleutels.

BenjiLock TSA Fingerprint Padlock kopen?

Maak je veel zakenreizen in een stedelijke omgeving en heb je altijd haast? Dan biedt dit slot meerdere voordelen. Je krijgt het snel open en het is voor een dief niet makkelijk om een vingerafdruk overtuigend te dupliceren.

Het nadeel is dat alle elektrische apparatuur per definitie storingsgevoelig is en dat geldt zeker voor een ingewikkeld apparaat als dit. Maar dat geldt ook voor mechanische apparatuur.

Ben je op zakenreis, of maak je een stedentrip? Dan kan je een storing in het slot in principe vrij snel oplossen. De situatie is heel anders als je een reis naar een ver, onderontwikkeld land maakt of een trektocht, waar je niet altijd over stroom beschikt. Voor deze situatie, is dit slot minder geschikt.

Verkrijgbaarheid lastig

Het BenjiLock TSA Fingerprint Padlock slot is helaas alleen in de VS verkrijgbaar, bijvoorbeeld op amazon.com. Gelukkig zijn er manieren om er toch aan te komen. Via de site MyUS.com, die je pakket doorstuurt, bijvoorbeeld. Het is dan slimmer om meerdere producten tegelijk te bundelen om zo kosten te besparen. Wel blijven de inklaringskosten een dingetje. Tja, hoezo verplettert China de VS op handelsgebied.