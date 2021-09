Berichten in WhatsApp gaan er anders uitzien

De berichtendienst WhatsApp komt met een nieuwe look, waardoor je berichten er anders uit gaan zien.

WhatsApp wordt gigantisch veel gebruikt. Ook al is er soms best stevig commentaar op het bedrijf (en het moederbedrijf Facebook), we blijven het toch allemaal massaal gebruiken. Dat komt omdat er niet een ander alternatief is dat echt kan concurreren. Het design van de berichtendienst is al jaren soortgelijk. Dat blijft zo, maar hier en daar gaat het bijgeschaafd worden.

WhatsApp berichten gaan er anders uitzien

WABetainfo komt altijd met het laatste nieuws over nieuwe versies. Nu dus ook. Zij spitten complete updates uit, op zoek naar aanpassingen. Ze hebben deze keer veranderingen gevonden die betrekking hebben op het uiterlijk in de iOS- versie, maar ook de Android- versie. Ongetwijfeld ga je dit merken, want het betreft de berichtjes. De tekstballonnen gaan er iets anders uit zien. Ze zijn wat ronder en krijgen een andere kleur groen. Deze nieuwe kleur zorgt ervoor dat er meer contrast is tussen de donkere en lichtere modus.

De tekstballonnen in de update zijn ook anders. Ze zijn wat groter en strakker getrokken. Dit komt niet als een verrassing. WhatsApp was namelijk al bezig om grotere foto’s en links in de chats te maken. Wat denk jij? Gaat het beter worden?

Afbeelding via WABetaInfo

Andere veranderingen

Dit is niet alles. Het bedrijf test nog meer mogelijke aanpassingen. De reacties gaan ook aangepast worden. Als je een reactie stuurt, kan je direct een emoji kiezen. Tevens ziet iedereen wie er gereageerd heeft met een emoji. Dit kan dus niet meer anoniem. Dit kennen we natuurlijk van Instagram. Niet geheel toevallig is Facebook ook eigenaar van dit platform. WhatsApp test dit op dit moment. Het is dus niet zeker of deze functies de eindstreep gaan halen.