Beroemde bestseller voorziet beurscrash, Bitcoin kan meegesleurd worden

Robert Kiyosaki, de bestsellerauteur van ‘Rich Dad Poor Dad’, heeft voorspeld dat er in oktober een ‘gigantische beurscrash’ komt. Hierin kan Bitcoin, en andere crypto’s, in meegesleurd worden.

De bekende auteur gelooft dat ook Bitcoin en andere cryptocurrencies kunnen crashen. Overigens, hij denkt dat ook zilver en goud veel minder waard kunnen worden hierdoor. Een algemene wereldwijde crisis is dan het gevolg.

Beurscrash en Bitcoin

Rich Dad Poor Dad is een boek uit 1997 van auteur Kiyosaki en Sharon Lechter. Het staat al meer dan zes jaar op de bestsellerlijst van de New York Times. Er zijn meer dan 32 miljoen exemplaren van het boek verkocht in meer dan 51 talen in meer dan 109 landen.

Kiyosaki twitterde zaterdag:

Gigantische beurscrash in oktober. Waarom? Treasury en Fed tekort aan T-bills. Goud, zilver en Bitcoin kunnen ook crashen. Contant geld het beste voor het ophalen van koopjes na een crash. Geen goud, zilver, Bitcoin verkopen, maar toch veel geld hebben voor het leven na de beurscrash. Aandelen gevaarlijk. Voorzichtig.

Voorspelling

Nou, dat klinkt onheilspellend. De beste man heeft wel verstand van zaken. Kiyosaki is de afgelopen tijd druk bezig geweest in het voorspellen van de grootste marktcrash. In juni waarschuwde hij dat de “grootste crash” in de wereldgeschiedenis eraan kwam, aangezien de “grootste zeepbel” in de wereldgeschiedenis “groter werd”. Hij stelde destijds voor om meer goud, zilver en bitcoin te kopen.

De beroemde auteur zei in augustus: “Bitcoin heeft het grootste voordeel. Nu de dollar daalt, zijn Bitcoin en zilver de beste investeringen.” Hij deelde ook: “De belangrijkste reden dat ik in Bitcoin, goud en zilver investeer, is omdat ik onze leiders, de Fed, de Schatkist of de aandelenmarkt niet vertrouw. Helaas doen mama en papa die geld sparen dat wel.”

Nu denkt hij dus dat alle koersen naar beneden kunnen gaan als een dergelijke crash komt. Oktober zal dus een spannende maand worden.