Beroemde 'Big Short'-belegger waarschuwt voor 'Moeder van alle crashes' door Bitcoin! - Apparata

De bekende ‘Big Short’-belegger Michael Burry waarschuwt voor een gigantische crash door onder andere Bitcoin.

Deze bekende hedgefondsmanager heet Michael Burry, beroemd om zijn voorspelling van de financiële crisis van 2008. Hierdoor is hij ‘short’ gegaan en enorm rijk geworden. Burry is vooral bekend als de eerste belegger die de Amerikaanse subprime-hypotheekcrisis tussen 2007 en 2010 voorzag en daarvan profiteerde. Hij wordt nagespeeld in ‘The Big Short’, een boek van Michael Lewis over de hypotheekcrisis, dat werd omgezet in een film met Christian Bale in de hoofdrol. Geen domme man dus en nu voorziet hij onder andere een Bitcoin crash.

‘Mother of all crashes’

Nee, hij heeft geen vrolijke boodschap. Hij voorspelt (weer) een enorme crash, alleen dit keer veroorzaakt door cryptocurrencies zoals Bitcoin. Niet de digitale munten zelf zijn het grootste probleem, het is de hefboomwerking! Hij deed verleden week zijn voorspelling over waar de markten volgens hem heengaan en tweette:

‘Alle hype/speculatie die wordt gedaan, is de handel binnenhalen voor de moeder van alle crashes. #FOMO Parabolen lossen niet zijwaarts op; Wanneer crypto biljoenen dalen, of meme-aandelen van tientallen miljarden dalen, zullen de verliezen van Main Street de grootte van landen benaderen. De geschiedenis is niet veranderd.’

Bitcoin crash mede door hefboom

Burry is van mening dat ‘het probleem met crypto, zoals bij de meeste dingen, de hefboomwerking is. Als je niet weet hoeveel hefboomwerking een crypto heeft, weet je niets over crypto. Hoeveel je ook denkt te weten.’ In andere woorden zegt hij dus dat veel mensen in de crypto’s zitten, zonder de echte werking er (goed) van te begrijpen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Ook ziet hij nog een ander gevaar, dat is namelijk de overheid die gaat ingrijpen. Dit zal ook invloed hebben op de koersen en het vertrouwen in de munten.

Burry is niet de enige die problemen voorziet. Robert Kiyosaki waarschuwde al eerder – dit is de auteur van Rich Dad Poor Dad- , dat de “grootste zeepbel in de wereldgeschiedenis groter wordt” en eraan komt.