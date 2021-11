Beroemde premiejager uit Star Wars krijgt eigen Disney+ serie

Disney+

De premiejager Boba Fett uit Star Wars krijgt een serie op Disney+ en de eerste trailer staat online!

Disney gaat Star Wars helemaal uitmelken met allerlei series. Dat wisten we al en dat is helemaal niet erg. The Mandalorian was een geweldige serie, dus kom maar op met meer.

De beroemdste premiejager in het Star Wars-universum staat centraal in zijn eigen show. Disney+ heeft een voorproefje gegeven van wat er in The Book of Boba Fett te wachten staat met de eerste trailer voor de serie.

Beroemde premiejager Star Wars

En we hebben het natuurlijk over Boba Fett (Temuera Morrison). Hij is nu de misdaadbaas van Tatooine. Fett werd verondersteld dood te zijn nadat hij in de sarlacc-put was gevallen in Return of the Jedi, maar hij keerde terug in The Mandalorian.

De trailer toont Fett en zijn partner Fennec Shand (Ming-Na Wen, die ook haar rol uit The Mandalorian vertolkt) die heersen over de onderwereld van de woestijnplaneet. Ze proberen de orde onder criminelen te handhaven, terwijl ze de dreiging van een staatsgreep afweren. Fett lijkt grootmoediger dan zijn voormalige baas Jabba the Hutt, die iemand zou hebben gevoed aan een van zijn wezens over de kleinste onenigheid die ze hadden. Fett laat zijn critici echter vrijuit spreken.

Première

We moeten nog wel even wachten voordat de serie op de streamingsdienst te zien is. We komen dan meer te weten over dit nieuwe misdaadtijdperk op Tatooine, wanneer The Book of Boba Fett op 29 december in première gaat op Disney+. Ondertussen is seizoen drie van The Mandalorian in productie, maar het is niet duidelijk wanneer die show terugkeert naar de streamingdienst.