Beroemde YouTuber verliest giga- bedrag aan neppe Pokemon kaarten

Balen! Een bekende YouTuber verliest veel geld, toen hij dacht zijn slag te slaan door de investeren in Pokemon kaarten.

De bekende YouTuber is Paul Logan. Bekend van YouTube en dat hij een tijdje terug heeft gebokst tegen Floyd Mayweather. Zijn kanaal heeft een goede 23 miljoen volgers en zijn broer is ook een bekende ‘artiest’ in Amerika. De twee broertjes zitten ook in de crypto en NFT’s. Paul dacht echter ook even snel geld te verdienen door te investeren in Pokemon kaarten.

YouTuber Paul Logan verliest giga- bedrag

Hij kocht de kaarten vorige maand. Deze kaarten zijn veel waard als ze helemaal origineel zijn. Dus je koopt ze het liefst nog in een dichte verpakking. Dat was het geval bij deze first- edition kaarten. Hij kocht ze voor een bedrag van 3,5 miljoen dollar. Paul is niet gek, daarom heeft hij van te voren onderzoek gedaan. Hij liet de kaarten checken door een specialistisch bedrijf die dit vaker doet. Zij kunnen controleren of de kaarten echt zijn. De conclusie was dat dat de doos echt was. Ze hebben natuurlijk de doos niet opengemaakt, dan verliest het verzamelobject gelijk waarde.

Nep

Paul heeft uiteindelijk de doos toch opengemaakt. De beste man boert heel goed en heeft dus geld te besteden. Zijn nieuwsgierigheid nam de overhand en nadat hij de doos heeft geopend gaat hij twijfelen. Dit alles zien we in een filmpje op zijn kanaal. Misschien dat de views het verlies van de kaarten nog compenseren, zal hij gedacht hebben. Hij gaat weer naar het bedrijf dat de doos heeft gecontroleerd. Zij bevestigen nogmaals dat de tape nooit is verwijderd en alles perfect geseald is. Dus het moet wel echt zijn. Niet dus.

Paul viel van stoel wat hij zag. Er zaten geeneens Pokemon kaarten, maar G.I. Joe kaarten. Auw, daar gaan je miljoenen.