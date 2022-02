Beroemdste aandelenbeurs stapt in crypto’s!

De New York Stock Exchange durft het aan en stapt in de crypto’s. Dit doen ze op een verrassende manier.

De meest bekende aandelenbeurs is die natuurlijk van New York. De beurs zet nu de eerste stappen door een handelsmerk in te dienen voor het aanbieden van handelsdiensten in de metaverse.

Aandelenbeurs stapt in crypto’s

De New York Stock Exchange (NYSE) heeft een handelsmerkaanvraag geregistreerd om digitale valuta en NFT-handelsdiensten in de metaverse te verkopen. Op 10 februari is de aanvraag ingediend en het is de eerste serieuze stap van het bedrijf in het concept van de metaverse. De organisatie kan in de toekomst concurreren met andere beurzen en gevestigde NFT-marktplaatsen.

De NYSE is een van de eerste beurzen die deze stapt zet. Daarmee gaat het anticiperen op de opkomst van virtuele werelden en de zakelijke kansen die daarmee gepaard gaan. Het bedrijf diende de aanvraag in om handelsdiensten aan te bieden met behulp van augmented en virtual reality-tools. Wat betekent dat de NYSE mogelijk overweegt een op metaverse gebaseerd handelsplatform te openen.

Het gaat gebeuren

Hierdoor zou NYSE een directe concurrent worden van andere reeds gevestigde markten zoals Opensea en Rarible. Volgens Michael Kondoudis, merkenadvocaat, is dit een bewijs van het belang van de metaverse als onderdeel van het businessmodel van de financiële instelling. Hij beweerde: Deze indiening is de laatste bevestiging dat de metaverse echt is en dat bedrijven dienovereenkomstig moeten plannen. Bedrijven hoeven zich niet langer af te vragen of het gaat gebeuren. Het is alleen een kwestie van wanneer.

Bedrijven zijn dus overtuigd van de noodzaak om erin te stappen en willen de eerste zijn in hun markt. De NYSE maakt gebruik van een proactieve, vooruitstrevende benadering om ervoor te zorgen dat het de leidende financiële beurs in de metaverse is.