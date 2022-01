Best betaalde YouTube- ster is nu bekend

Filmpjes maken en publiceren kan een lucratieve business zijn. Dat bewijst maar weer de best betaalde YouTube-ster.

Complete volksstammen kijken naar YouTube. Onder de jeugd is het niet weg te denken en de grote YouTubers hebben dan ook heel veel kijkers. Een dergelijk publiek levert ook leuke inkomsten op. Forbes heeft het jaarlijkse lijstje van best verdienende YouTubes gepubliceerd en de bedragen zijn gigantisch.

Beste betaalde YouTube-ster

De nummer 1 mag geen verrassing zijn, het is Jimmy Donaldson. Misschien ken je hem niet met zijn echte naam, want op YouTube is hij bekend als MrBeast. Hij kwam in 2021 onder andere in het nieuws met zijn ‘real life Squid Game’. Binnen luttele maanden bekeken een paar honderd miljoen mensen dit filmpje. Zijn andere filmpjes doen het ook goed, hij heeft namelijk 54 miljoen dollar verdiend in 2021.

Een andere opmerkelijke naam in de top 10 is Ryan Kaij. Het kereltje is nog maar 10 jaar oud, maar heeft de top weten te bereiken. Natuurlijk ontbreken de broertjes Logan ook niet op de lijst. Dit terwijl de twee mannen niet zo heel veel filmpjes posten. Ze verdienen hiernaast nog meer geld met onder andere bokswedstrijden. Hiermee staan ze niet alleen in het lijstje met best verdienende YouTubers, maar ook bij de best verdienende beroemdheden.

Vrouw

De best betaalde vrouw is Nastya. Haar echte naam is Anastasia Radzinskaya en heeft meer dan 100 miljoen volgers met haar kanalen. Forbes weet te melden dat dit haar in 2021 een goede 28 miljoen dollar heeft opgeleverd. Niet gek! Dit verdiende ze niet alleen met inkomsten van het platform zelf, maar ook met merkdeals. Op haar kanaal kan je zien hoe je basisvaardigheden leert. Blijkbaar is daar vraag naar.