Best verkopende smartphone op dit moment - Apparata

De cijfers van de smartphone- verkopen van januari zijn binnen en er is een opmerkelijke top tien.

Niet geheel verrassend is de iPhone 12 de best verkopende smartphone van de eerste maand van 2021. Wat wel opmerkelijk is, is dat de top tien bestaat uit zes Apple smartphones. Lekker maandje gedraaid dat Apple!

Top 10 best verkopende smartphones

Op nummer 1 zien we dus de iPhone 12, gevolgd door de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Deze drie telefoons zorgen voor 71% van de maandelijkse omzet van de smartphonefabrikant.

“Er was een opgekropte vraag naar 5G-upgrades binnen de iOS-basis, wat, samen met sterke carrierpromoties, resulteerde in robuuste verkopen voor de iPhone 12-serie”, luidt het rapport van Counterpoint Research over de verkopen in januari 2021. “Bovendien lanceerde Apple de nieuwe iPhone-serie later dan de gebruikelijke datum, wat resulteerde in een sterke vraag naar deze modellen die in januari overspoelde.”

Goedkopere Apple- apparaten, de iPhone 11 en iPhone SE, doen het ook goed. Ze kwamen respectievelijk op de vierde en tiende plaats in de wereldwijde top tien.

Afbeelding via Counterpoint

Mini

De iPhone 12 mini heeft de lijst gehaald, dit kan een opluchting zijn voor de fans van deze kleinere smartphone. Wellicht bewijst dit dan toch het bestaansrecht van de mini voor in de toekomst. De telefoon liep wel achter op de Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A en Samsung Galaxy A21S.

Verschillende analisten herhalen echter nogmaals dat de smartphone er niet in geslaagd is de verwachtingen waar te maken. Dit terwijl het apparaat bijna identiek is aan de best verkopende iPhone 12. Door het kleinere formaat wordt de telefoon wel beperkt door de batterijcapaciteit. Zelfs de iPhone 11 presteert op dit gebied beter, veel kopers kiezen daarom voor een andere telefoon. Waaronder de Samsung Galaxy S21S, die we terug zien op plek 7. Dit moet toch wel lichtelijk teleurstellend zijn voor Samsung, nu zij buiten de top 5 vallen.