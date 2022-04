Beste apps voor Koningsdag

Morgen viert onze Koning zijn verjaardag. Wij hebben de beste apps op een rijtje gezet, die je Koningsdag nog beter kunnen maken.

Koning Willem-Alexander wordt 55 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Dat doen wij Nederlanders op Koningsdag. Veel mensen kijken er naar uit: het wordt redelijk goed weer en we mogen na meer dan twee jaar corona ellende weer vol gas geven. Daarom hebben we de beste apps hieronder weergeven die je dag net iets beter kunnen maken.

Beste apps Koningsdag

Het vieren van Koningsdag doe je niet alleen. Daarom is het hebben van WhatsApp cruciaal. Natuurlijk kan je daarmee berichten naar elkaar sturen, in groepen of niet. Maar de app heeft nog een andere handige functie.

WhatsApp

Namelijk het delen van je locatie. Op Koningsdag hebben we allemaal een sappie op en dan kan het zo zijn dat je elkaar kwijtraakt. Ideaal is dan de functie waarmee je je locatie kan delen, zodat je snel elkaar kan vinden.

Om dit te activeren binnen de berichtendienst, ga naar instellingen en dan naar App/machtigingen. Daar schakel je de optie Locatie in. Ga dan naar je chat, dit kan ook binnen een groep zijn, en klik dan op delen locatie.

Waterherinnering

We drinken wat af op Koningsdag. Belangrijk daarbij is dan ook om water te drinken. Zo heb je achteraf minder snel een kater, maar ook gedurende dag droog je dan minder snel uit. De app Waterherinnering helpt je hierbij. Deze app stuurt een notificatie wanneer het tijd is om een glas water te nemen.

Hoge nood

Na al dat water en andere drankjes moet je plassen. Vervelend, want je moet je vriendengroep verlaten. Maar goed, het moet! Maar waar is de WC? Met de app HogeNood kan je gemakkelijk de toiletten vinden die in je buurt zijn.