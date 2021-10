Beste belegging ooit! Kleine investering in Shiba Inu is nu miljarden waard

Iemand heeft de beste investering ooit gedaan door Shiba Inu-munten te kopen die nu miljarden waard zijn.

Lekker! Iemand heeft verleden jaar voor $ 13.000 aan Shiba Inu munten gekocht. Dit is nu een van de beste beleggingen ooit geworden. Maar aangezien de portemonnee van de belegger 192 dagen ‘inactief’ is geweest, betwijfelen veel mensen op de eigenaar er nog bij kan. Als je weet dat je zo’n monsterbedrag kan cashen, dan doe je dat. Toch?

Beste Shiba investering ooit

In wat sommigen ‘de grootste handel aller tijden’ noemen, is een investering in Shiba Inu-munten (SHIB) van ongeveer $ 13.000, die vorig jaar werd gedaan, gegroeid tot maar liefst $ 5 miljard. Dat is een geschatte stijging van 38.461.400%.

Het nieuws over de kolossale investering komt nadat SHIB naar recordhoogtes steeg, wat doorging nadat een crypto-walvis maandag voor $ 11,5 miljoen aan tokens had gekocht. Hoewel de prijs van SHIB tijdelijk met 15% daalde nadat Elon Musk, bekend van zijn tweets die cryptomarkten in beweging brachten, deelde dat hij geen van de meme-munten bezat, is het sindsdien blijven stijgen.

Wending

Onlangs, in een schokkende wending, overtrof SHIB DOGE in marktkapitalisatie. De prijs van SHIB is momenteel $ 0,00007642 met een marktkapitalisatie van $ 42 miljard, terwijl die van DOGE $ 0,307222 bedraagt ​​met een marktkapitalisatie van $ 40 miljard.

Ondanks de recente successen van SHIB, gaat de titel “tophond” volgens velen nog steeds naar DOGE. Hoewel het ook een meme-munt is, wint DOGE op het gebied van community, waardeopslag en echte use-cases in de branche.