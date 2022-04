Elon Musk heeft een filmpje gepromoot dat de beste crypto-video in de geschiedenis moet zijn en ‘alles verklaart’.

Sinds de start van meme munten is er een discussie wat de crypto’s nou inhouden en wat nou echt de onderliggende waarde ervan is. Toch kopen veel mensen ze en is de waarde enorm gestegen. Elon Musk, CEO van Tesla, heeft ook Dogecoins (DOGE) in bezit en heeft een filmpje gedeeld dat ‘alles verklaart’.

Beste crypto-video

Musk regeerde op een bericht op Twitter, waar iemand het allemaal niet snapt. Veel mensen, en vooral wat oudere mensen, begrijpen de crypto’s niet. En dan helemaal de crypto’s die gebaseerd zijn op meme’s. Daarom deelde hij het onderstaande filmpje.

De korte video toont de DOGE-mascotte op een reis naar de maan. De Shiba Inu op een raket passeerde Bitcoin en andere grote cryptocurrencies toen de prijs van DOGE steeg. Dogecoin-medebedenker Billy Markus reageerde op Musk’s tweet en verklaarde dat de meme-video de “beste cryptocurrency-video in de geschiedenis” is. Musk deelde deze specifieke video eerder op Twitter, ook op 7 februari vorig jaar toen hij tweette: “Ð is voor Ðogecoin! Instructiefilmpje.”

DOGE-community

De Dogecoin-gemeenschap is superblij met deze tweet. Ze hebben de CEO van Tesla lang “de Dogefather” genoemd en waardeerden het dat hij de prijs van Dogecoin omhoog stuurde met zijn tweets.

Dogecoin, de 12e grootste cryptocurrency volgens marktkapitalisatie, wordt op het moment van schrijven verhandeld tegen $ 0,1431 per munt. De nieuwste DOGE-tweet van Musk bracht de markt echter niet veel in beweging. Is Musk zijn invloed kwijt om een munt omhoog te tweeten?

Musk bevestigde in maart dat hij eigenaar is van Bitcoin, Ether en Dogecoin, en benadrukte dat hij ze niet zal verkopen. De Tesla-baas is van mening dat Dogecoin de cryptovaluta van het volk is en de beste cryptovaluta voor transacties. Daarentegen ziet hij Bitcoin als een waardeopslag.