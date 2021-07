Beste gadgets om de zomer mee in te gaan!

De zomervakantie is nu echt begonnen. We hebben in dit artikel de beste gadgets voor je beschreven om stralend de zomer mee in te gaan.

De zomer in Nederland is nu echt begonnen en de vakanties ook. Veel mensen gaan op vakantie in eigen land of maken er thuis het beste van. Of wagen toch de sprong en plannen een reis naar het buitenland. Waar je ook heen gaat, deze gadgets helpen je door de zomer heen.

Beste gadgets om de zomer door te komen

Het aanbod gadgets is tegenwoordig gigantisch. Veel van deze apparaten komen rechtstreeks uit China via AliExpress. Daarom kan het wat langer duren voordat je ze in huis hebt. Maar dat mag de pret niet drukken.

UV sterlilizer

Een van de goorste dingen waar jij regelmatig aan zit, is je smartphone. Zeker als je op vakantie gaat of als het warmer wordt neemt de smerigheid alleen maar toe. Je kunt daar iets aan doen, namelijk de UV sterlilizer aanschaffen. Het apparaat pakt ook de bacteriën aan die op je telefoon zitten. In deze tijd waar corona nog niet weg is, is dat super handig. Wetenschappers zijn er overigens nog niet over uit of dit ook echt helpt.

Afbeelding via Vmax

Mini karaoke microfoon

Nu je smartphone helemaal schoon is ben je natuurlijk in voor een partijtje karaoke zingen. Daar kun je deze mini microfoon goed bij gebruiken. Je steekt hem zo in je telefoon en je kunt aan de gang. Met de mic kan je je liedjes opnemen met een goede geluidskwaliteit en heldere spraak. Wel even een karaoke- app downloaden.

Afbeelding via Kikkerland

Kabelorganizer

Je neemt wat kabels mee als je op vakantie gaat. Die van je smartphone, je iPad, de opblazer voor je luchtbed en ga zo maar door. Al die kabeltjes raken uiteindelijk verstrikt in elkaar en resulteert in één grote chaos. Niet de bedoeling als je juist rust zoekt. Daar gaat deze organizer je bij helpen. Alle kabels handig in een tas!

Afbeelding via Ruberg

Bruisend water

Als het echt goed warm is, dan moet je natuurlijk veel water drinken. En velen van ons vinden dan bruisend water lekkerder. Ook om mee te mixen! Natuurlijk je kunt flesjes kopen, maar plastic is tegenwoordig uit den boze dus daar moeten we wat op vinden. Met deze gadget kan je thuis zelf bruisend water maken. Kost wel wat, maar het maakt je zomer er wel beter op. Proost.