Beste gadgets voor op vakantie - Apparata

Iedereen kijkt er naar uit: vakantie! Wij hebben de beste vakantie gadgets alvast voor je op een rij gezet.

Steeds meer landen bouwen de coronamaatregelen af. Hierdoor is het straks weer mogelijk om op vakantie te gaan. Of dit nou in het buitenland is, of gewoon in Nederland. Altijd handig om de hoogte te zijn van de laatste gadgets voor op vakantie.

Gadgets voor op vakantie

Of het nou een lamp is of een oplader voor in de auto. Gadgets komen er in vele vormen en maten. Hieronder hebben wij de top 5 weergeven van handige gadgets voor op vakantie.

Retro drinkbeker

Als je helemaal naar het Gardameer moet rijden, dan moet je wel geconcentreerd blijven. Koude koffie is niet te nassen (behalve ijs- koffie), dus het is cruciaal dat je koffie lang warm blijft. Deze drinkbeker doet dat. En behalve dat, het ziet er ook retro uit. Je staat ook niet voor aap in Italië, want het ontwerp komt uit dit land.

Octopus smartphone houder

Natuurlijk, we gaan niet weg zonder onze smartphone. We willen altijd bereikbaar zijn, maar gebruiken onze telefoon ook om foto’s te nemen. Een vakantie gadget die dan van pas komt is de Octopus smartphone houder (je fotocamera past er ook in). Zodoende kan jij die foto’s nemen die je zou willen, met jezelf erop!

Wereldkaart

Nee, niet om de weg te vinden. Maar om de landen, of plaatsen, open te krassen waar je geweest bent. Zo zie je precies welke landen je nog moet bezoeken. Tevens is het als je thuis bent een mooie herinnering aan al je avonturen. Daarom staat deze wereldkaart in dit lijstje vakantie gadgets.

Slaapmasker

Op reis kom je vaak slaap tekort. Ook moet je slapen op plekken die je niet gewend bent. Denk hierbij aan treinen, vliegtuigen of in een klein tentje op een drukke camping. Nou, daar gaat dit slaapmasker je bij helpen. Het zorgt ervoor dat het helemaal donker is, maar er zit ook een ingebouwde bluetooth speaker in. Zo kan je lekker indommelen met je favoriete muziek. Deze must- have mag niet ontbreken in dit lijstje van vakantie gadgets als je slaap je lief is.

Unicorn Party Island

Vakantie gadgets komen in veel variaties, maar de Unicorn is een klassieker. Op vakantie gaan zonder een opblaasbaar- gevaarte, dat kan niet. Deze Unicorn is enorm en je kan er met je vrienden op. Ideaal voor in het zwembad, al weet ik niet of de badmeester dit ding toestaat. Dan maar in zee, wel oppassen dat je niet wegdrijft!