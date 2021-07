Beste gratis fotolay- out apps die er zijn!

We hebben de beste fotolay-out apps voor je opgezocht om mooie collages te maken. En ze zijn nog gratis ook.

Er zijn veel apps te vinden om lay- outs te maken. Zoveel zelfs, dat je op een gegeven moment niet meer weet welke je nou het beste kunt gebruiken. We hebben de beste voor je opgezocht en op een rijtje gezet.

Beste gratis fotolay- out apps

Met deze apps kan je gemakkelijk en snel mooie fotocollages maken. Dit gaat een stuk makkelijker dan in het ingewikkelde Photoshop. Ook zitten veel van ons niet te wachten op alle functies binnen Photoshop en dan bieden deze apps uitkomst.

Canva

Deze app is behoorlijk omvattend en je kunt hier veel grafische aanpassingen mee maken. Maar ook voor een relatief eenvoudige fotocollage kan je bij deze app terecht. De app biedt een fantastische tool voor fotocollages met honderden verschillende lay-outs in rasterstijl waaruit je gratis kunt kiezen.

Canva geeft je niet alleen de mogelijkheid om gemakkelijk freestyle fotocollages en montages te maken, maar biedt ook ontwerpen die speciaal voor alle belangrijke sociale-mediadiensten zijn gemaakt. Als je een op foto’s gebaseerd Instagram- of Facebook-verhaal zou willen maken, helpt deze app je om dit snel en gemakkelijk te doen. Handig! Met Canva kun je je ontwerpen opslaan in de cloud; zelfs de gratis versie geeft je 5 GB aan cloudopslag.

Afbeelding via Canva

Layout

Layout kan niet ontbreken in het rijtje beste gratis fotolay- out apps. Deze app is onderdeel van Instagram. Het is natuurlijk niet zo volledig als de andere apps, maar toch biedt het een goede basis. Het werkt heel intuïtief, is eenvoudig te gebruiken en het zal je binnen enkele seconden van watermerkvrije fotocollages voorzien.

Begin door de afbeeldingen te selecteren die je zou willen gebruiken op je telefoon, waarna de app dynamisch verschillende lay-outopties maakt met foto’s die op verschillende manieren zijn gerangschikt, allemaal horizontaal, allemaal verticaal en een combinatie van beide, enz. Tik gewoon op het ontwerp dat het beste bij je behoeften past. Appeltje eitje.

Afbeelding via Layout

PicCollage

De oude bekende PicCollage. Dit is een app die coole en eigentijdse ontwerpen biedt. De meeste zijn gratis, maar niet allemaal. Ben je echt een master in fotocollages, dan moet je gaan voor de premiumfunctionaliteit. Deze kost natuurlijk wel wat geld.

Maar goed, de meeste van ons kunnen best uit de voeten met de gratis opties. De sjablonen van PicCollage zijn onderverdeeld in categorieën, zoals zomer, “dank u”, reizen, verjaardagen en dergelijke, waardoor je gemakkelijk het juiste ontwerp kan vinden.

Deze app blinkt echt uit als het gaat om leuke stickers. Er zijn een heleboel heel lieve kleine stickers, met gezegden en zinnen, etenswaren en drinken, en afbeeldingen zoals harten, sterren en bloemen die je op je ontwerp kunt leggen.