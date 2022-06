Beste instant camera die je nu kan kopen!

De vakantie staat om de hoek. Lekker foto’s maken doen we allemaal en dat kan heel goed met deze instant camera.

Natuurlijk, we hebben allemaal een smartphone waar we hele goede foto’s mee kunnen maken. Maar we verlangen allemaal toch wel een beetje terug naar echte foto’s die je kan uitdraaien. Dan zijn instant camera’s ideaal, want de foto komt er gelijk uitrollen. Wij hebben de beste drie voor je op een rijtje gezet.

Beste instant camera

De eerste camera’s hiervan kwamen al 100 jaar gelden op de markt. De retro camera’s die we hieronder aanstippen zijn op dit moment populair. Er zijn dan ook veel merken die deze camera’s aanbieden die verschillen in kwaliteit en prijs.

Polaroid Orginals

We beginnen met de klassieker. Iedereen kent het model wel. Dit apparaat heeft een mooie lijn, zeker het model OneStep 2. Deze analoge camera heeft een mooi klassiek ontwerp, maar met de technologie van nu. De camera werkt direct als je hem uit de doos haalt. Je maakt mooie foto’s die er gelijk komen uitrollen. Er zit een kwalitatieve lens op met een scherpe flitsstand. Met de accu kan je gedurende een lange tijd foto’s maken. Voor selfies is er een zelfontspanner.

Polaroid

Fujifilm Instax Mini 90

In alle lijstjes staat deze bovenaan. Het is gewoon een goed toestel voor een nette prijs. Deze topper staat bekend om zijn goede blend van fotokwaliteit en vintage styling. Het heeft een hoge performance en wordt hierdoor gebruikt door zowel professionele als amateurfotografen. De camera heeft een automatische detectie. Hierdoor past de camera zich aan de omgeving aan, zodat je de beste foto’s maakt.

Fujifilm

Fuijfilm Instax Mini 9

Het apparaat komt in verschillende kleuren en is zeer gebruiksvriendelijk. De lichtinstellingen pas je makkelijk aan door aan de ring om de lens te draaien. Een lampje geeft aan welke lichtinstelling het beste is per situatie. Het ontwerp is opvallend, maar zal niet iedereen direct bekoren.

Fujifilm

Een nadeel van deze camera’s is dat je ook nog fotopapier moet kopen. Dit papier is best prijzig.