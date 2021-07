Beste nieuwe functies iOS 15 foto- app - Apparata

Afbeelding via MacRumors

We hebben een top drie gemaakt van de beste nieuwe of verbeterde functies binnen de iOS foto- app.

Apple heeft zoals verwacht een groot aantal belangrijke verbeteringen aangebracht in de iOS 15 foto- app die standaard in het besturingssysteem zit. Hier zitten enkele langverwachte en veel gevraagde functies bij. Hierdoor kan je meer dan ooit de app gebruiken voor je afbeeldingen.

Top drie beste nieuwe functies iOS foto- app

De techgigant heeft verbeteringen aan veel functies toegebracht. Eigenlijk teveel om op te noemen, daarom hebben wij een top 3 gemaakt van de beste nieuwe functies binnen de foto applicatie van iOS 15.

Memories

Herinneringen dus. Eigenlijk maak je daarvoor foto’s, om terug te kijken naar waar wat je gedaan hebt. De functie heeft een nieuwe look met geanimeerde kaarten met adaptieve titels, nieuwe animatie- en overgangsstijlen en meerdere afbeeldingscollages voor een meer filmisch gevoel. Er zijn nieuwe geheugenlooks die aan Memories worden toegevoegd op basis van elke foto en video. Waarbij Apple machine learning gebruikt om het juiste contrast en de juiste kleuraanpassing toe te passen voor een consistente look. Apple zegt dat deze functie is ontworpen om na te bootsen wat coloristen in filmstudio’s doen.

Live text

Elke tekst die op een foto staat op je iPhone, wordt herkend door de nieuwe Live Tex- functie. En dat is handig, want de tekst in de foto is selecteerbaar. Hierdoor kan je het kopiëren of gebruiken met de functie ‘opzoeken’. Ook is het mogelijk om het te vertalen, dit kan direct van de foto. Het geheel werkt met alle afbeeldingen in de app en is ook compatibel met Safari, schermafbeeldingen en de live cameraviewer.

Visual Lookup

Op veel foto’s kan je iPhone verschillende objecten, oriëntatiepunten, dieren, boeken, planten, kunstwerken en meer herkennen. Bijvoorbeeld als je een mooie foto van een bloem neemt, kan je deze functie gebruiken om te bepalen wat het zou kunnen zijn. Als bij het bekijken van een afbeelding het “I”-pictogram een sterretje heeft, betekent dit dat er een visuele lookup is die je kunt bekijken.