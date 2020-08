Dit is de beste tv voor PlayStation 5 (en nee, geen Sony)

Maar moet je deze tv voor PlayStation 5 wel kopen?

De PlayStation 5 en Xbox Series X komen eraan. Degenen die voor de nieuwe console gaan worden verleid om de buidel nog verder open te trekken. Volgens de marketeers is dit namelijk een goed moment om ook direct nieuwe accessoires en randapparatuur te kopen. De tv lijkt daarbij een mooi nieuw target te vormen.

Deze tv is volgens kenners het best voor PlayStation 5

Zoals we al hebben gezien komen er met de nieuwe consoles tal van verbeteringen voor gamers. Hier kan je het best van genieten als jouw apparatuur ook in staat is die verbeteringen te verwerken. Een nieuwe tv die geschikt is voor gaming lijkt dat ook nodig als je optimaal wilt genieten.

Volgens de onderzoekers van T3 komt de LG CX daarvoor het best in aanmerking. De tv scoort namelijk sowieso al hoog in de tests voor beste (OLED)tv en beste prijs-kwaliteit verhouding, maar de tv biedt veel opties voor gaming. Zo is het de eerste tv die ook op een beeld van minder dan 50 inch 4K-beeldkwaliteit kan leveren.

Daarnaast is het toestel voorzien van technieken die latency zo laag mogelijk houden en de beelden zo snel mogelijk naar het scherm transporteren. Ook is het mogelijk om met 120 Hz verversingssnelheid te spelen. Daarnaast is de verversingssnelheid variabel in te stellen voor games die met een lagere Hz gebouwd zijn. Zo zijn er nog veel meer snufjes die het gamen een extra dimensie moeten geven.

Wij van Sony adviseren Sony voor PlayStation 5

Natuurlijk is zo’n mening als ‘de beste’ altijd arbitrair. Zo zal Sony, eigenaar van PlayStation 5, ongetwijfeld een andere favoriet hebben. Zij lanceerden namelijk eerder al een hele serie gaming tv’s voor bij de PS 5.

Het belangrijkste verschil dat ik nu met de LG zie is dat Sony ook opties biedt om de Dual Sense controller maximaal tot zijn recht te laten komen en hoe dat bij de LG werkt is minder duidelijk.

Zou je nu al een gaming tv kopen?

Ondanks dat de strijd om de tv-koper nu al losbarst vraag ik me af of het verstandig is nu al een tv te kopen die optimaal geschikt moet zijn voor een console die nog niet op de markt is. Vaak zie je dat fabrikanten van randapparatuur direct na lancering aan de slag gaan en goede ontwerpen maken op basis van de feitelijke presentatie van de console. Wie weet wat men namelijk in de komende maanden nog bedenkt om de consoles nog rijper te maken. Ikzelf zou dus nog even wachten.

