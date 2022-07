Met een speed pedelec kun je gemakkelijk 45 km/u rijden en is daardoor ook een erg snelle elektrische fiets. Door de hoge snelheden moet je een helm dragen tijdens het fietsen op de speed pedelec.

De prijs van een speed pedelec is wel aan de dure kant maar je krijgt zeker waar voor je geld! De speed pedelec wordt dan ook steeds populairder in Nederland maar wat is nu de beste speed pedelec in 2022? Je leest het hieronder!

De top 3 beste speed pedelec 2022

1. KOGA PACE B20

De nummer 1 in dit rijtje is de KOGA PACE B20. Deze speed pedelec is heerlijk om ermee een dagje op pad te gaan. Je bent verzekerd van voldoende ondersteuning door de Bosch Performance middenmoter. Je kan hierdoor gemakkelijk een helling op fietsen. Met deze speed pedelec geniet je van optimale rijcomfort door de verende voorvork, zadelpen en volumineuze banden. Deze fiets is door iedereen eenvoudig te bedienen door de traploze versnellingsnaaf kunt u traploos schakelen en kun je altijd de versnelling vinden die bij jou past. Met deze speed pedelec kun je in totaal 25 tot 60 kilometer fietsen waardoor je met een gerust hart op pad kunt gaan.

2. Gazelle CityZen Speed 380

De Gazelle CityZen Speed 380 is een erg goeie speed pedelec voor al een aantal jaar. De accu zit goed in het frame verwerkt waardoor je hier geen last van hebt. Je geniet op hoge snelheden van veel comfort door middel van het volledig automatische versnellingssyteem, de hydraulische schijfremmen, de 10 versnellingen en de verende voorvork. Deze fiets is voorzien van een volledig automatische NUVinci Harmony versnellingsnaaf. Dit betekent dat de versnelling traploos verandert aan de hand van de omwentelsnelheid waardoor je nooit harder hoeft te trappen voor een hogere snelheid.

3. Stromer ST1

De laatste in dit rijtje is de Stromer ST1. Deze speed pedelec is strak en sportief ontworpen en heeft een krachtige achterwielmotor. De speed pedelec is dan ook geschikt voor een stevige rit en hierdoor ook perfect voor woon-werkverkeer of langere afstanden. Deze fiets is voorzien van 9 versnellingen en je hoeft niet bang te zijn over het op tijd remmen want deze speed pedelec heeft betrouwbare hydraulische schrijfremmen. De Stromer ST1 heeft een wendbaar stuurgedrag en een stabiele bouw.