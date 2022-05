Beste Star Wars game ooit gemaakt komt naar de Nintendo Switch

LucasFilm Games

Eindelijk weten we de datum wanneer ‘Star Wars: Knights of the Old Republic II’ naar de Nintendo Switch komt.

8 juni is het dan zover. Dan kan je ‘Star Wars: Knights of the Old Republic II’ op de Nintendo Switch spelen. Ontwikkelaar Asypr beloofde ook om binnenkort een “Restored Content” DLC voor de game uit te brengen.

Star Wars game op de Nintendo Switch

Een van de beste Star Wars-games ooit gemaakt vindt zijn weg naar de Switch. Naast het nieuws dat Respawn Entertainment Star Wars Jedi: Survivor in 2023 zal uitbrengen, deelde Disney gisteren mee dat Aspyr Knights of the Old Republic II: The Sith Lords uit 2004 overdraagt ​​naar Nintendo’s handheld. Bovendien zei de studio dat het van plan is om een ​​”Restored Content” DLC voor de game uit te brengen. Dat is goed nieuws voor wat vaak wordt beschouwd als een van de ruwe diamanten van de franchise.

Veel Star Wars-fans houden van Knights of the Old Republic II vanwege de meer gecompliceerde weergave van het conflict tussen de Jedi en de Sith. Helaas werd de game in onvoltooide staat geleverd, deels vanwege het feit dat ontwikkelaar Obsidian Entertainment, vooral bekend van zijn werk aan Fallout: New Vegas, 14 tot 16 maanden had om het werk aan het project te voltooien.

Speelbaar

Obsidian werd gedwongen om de inhoud te schrappen, inclusief een hele speelbare planeet. Dit om de deadline te halen die was vastgesteld door uitgever LucasArts. Nadat de studio was overgegaan op andere projecten, begon een groep fans te werken aan The Sith Lords Restored Content Mod voor PC, met de belofte de definitieve versie van de game zo dicht mogelijk bij Obsidian’s oorspronkelijke visie te brengen.

Op 8 juni kan je echter het spel op de Nintendo Switch spelen. De studio werkt ook aan een PS5-remake van de originele game.