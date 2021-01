Bestel een nieuwe auto met Google Assistent - Apparata

Je kunt steeds meer met Google Assistent, de nieuwste ontwikkeling is dat je nu zelfs een nieuwe auto kunt bestellen!

De tijd dat je enkel het weer en voetbaluitslagen kon opvragen ligt ver achter ons. De slimme assistenten van Google, Amazon en Apple worden telkens slimmer. Handig, want zo nemen ze steeds meer werk uit handen voor je. Het enige wat je moet doen is je mond opentrekken!

Google Assistent auto bestellen

Het is nu ook mogelijk om met de Google Assistent een nieuwe auto te bestellen. Dat kan door middel van een samenwerking via Auto.nl. Het is zowel mogelijk om een gloednieuwe als een gebruikte auto te kopen op het platform. Het autoplatform zegt dat steeds meer mensen gebruik maken van zo’n slimme assistent. Daar wilden ze op inspringen door een auto via een spraakgestuurde bestelling mogelijk te maken.

Je begint een conversatie met Hey Google, praat met auto.nl. Vervolgens helpt de Google assistent in een stappenproces om een bestelling te plaatsen. Of het ook daadwerkelijk makkelijker is dan de website? Het is in elk geval tof om uit te proberen. Bovendien heb je een uniek verhaal bij je nieuwe auto. Het autoplatform kijkt al langer naar mogelijkheden om op diverse manieren een auto te bestellen. Zo kan het bijvoorbeeld ook via de app op je smartphone.