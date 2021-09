Bèta ‘Battlefield Mobile’ komt naar Android-apparaten

EA

We weten al langer dat Battlefield Mobile er aan zit te komen. Nu weten we hier meer over.

Er komt een mobiele versie van de razend populaire game Battlefield. Dat is bekend sinds april van dit jaar. De game staat gepland voor ergens in 2022. De uitgever deelde deze week verdere details over de aankomende titel.

Battlefield Mobile

Voordat het spel voor de massa gelanceerd gaat worden is de ontwikkelaar EA van plan om te gaan testen. Dit najaar komt het spel beschikbaar voor bètatesten van Battlefield Mobile met “een reeks kleinere playtests”, waarbij spelers in Indonesië en de Filippijnen betrokken zijn (en die Android-apparaten bezitten). “Terwijl we doorgaan met testen, zullen we de omvang van deze tests uitbreiden, [en] voegen nieuwe regio’s toe ‘, zei het bedrijf op zijn community-website. Dat is goed nieuws, want ze zijn dus zover om de game te gaan testen.

Verdere details

Een enkele map. De eerste bètatest bevat slechts een enkele map genaamd Grand Bazaar en de kenmerkende Conquest-spelmodus van de franchise. EA beloofde meer details te delen over andere kaarten en modi die dichter bij de releasedatum van Battlefield Mobile in 2022 liggen. Tevens kwam de bevestiging van het bedrijf dat het spel een gratis te spelen titel is die “alleen” cosmetische items zal bevatten. Battlefield Mobile ondersteunt geen crossplay tussen console- of pc-versies van de Battlefield-franchise, omdat het “speciaal voor mobiel wordt gebouwd”.

Hier in Europa kunnen we dus helaas niet mee testen en moeten we wachten tot de game officieel gelanceerd gaat worden.