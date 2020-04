Betaal jij binnenkort met de Google Card?

Plannen voor relaunch eigen betaalsysteem worden concreet.





Vorig jaar kwam Apple met haar eigen creditcard, Apple Pay. Inmiddels is die credit card goed voor zo’n 5% van alle wereldwijde transacties en experts verwachten dat dit in 2024 naar 10% gegroeid is. Daarmee lijkt de financiële sector een interessante markt voor techreuzen. Het is dan ook niet onlogisch dat Google een terugkeer in die markt overweegt. De geruchten daarover gaan al sinds 2019.

Sommigen zullen zeggen dat Google laat is om deze markt te betreden, maar het tegendeel is waar. Vanaf 2013 hadden mensen al de beschikking over een Google Wallet met bijbehorende debetkaart, maar klaarblijkelijk was men toen te vroeg. Het project, waarbij je onder meer geld kon versturen per e-mail, werd namelijk in 2016 gestopt.

Google is overigens niet van plan om Apple Pay te kopiëren. Waar Apple Pay een credit card is (en je dus geld leent bij gebruik) is de optie die Google nu overweegt een debet kaart. Deze kun je dus alleen gebruiken als je vooraf geld in jouw app (die waarschijnlijk Google Pay gaat heten) boekt.

Vervolgens kun je zowel fysiek als contactloos als met je smartphone betalen. Als je de fysieke kaart kwijtraakt of als deze gestolen wordt kun je dus altijd contactloos en met mobiel blijven betalen. Daarvoor krijg je een virtueel nummer dat aan de kaart gebonden is. Zodra je het gevoel hebt dat daar iets mis gaat kun je eenvoudig een nieuw nummer aanvragen.

Het verschil met een traditionele bankkaart zit hem naast de manier van gebruiken in combinatie met de app en de veiligheid met name in het gebruiksgemak. Volgens de plannen wil Google de financiële infrastructuur overlaten aan banken, maar in de app veel meer mogelijkheden voor financiële planning bieden dan banken nu doen.

Zo zou je in de app direct een overzicht kunnen zien van de transacties met bijbehorende verkopers. Wanneer je de details bekijkt moet je dan direct meer kunnen zien, zoals de contactgegevens, de website en eerdere transacties. Ook zou de app kunnen helpen met budgetteren etc.

Naar verwachting is dit een eerste opstap om veel meer financiële diensten aan te gaan bieden. De keerzijde daarvan is natuurlijk dat Google zo ook toegang krijgt tot jouw financiële data en deze bijvoorbeeld commercieel kan gebruiken.

Door de financiële structuur bij banken te laten en zelf alleen de zaken eromheen te bieden verwacht Google dat de strenge bancaire wetgeving over privacy niet in de weg zal staan. Het is nog onbekend hoe het product er definitief uit zal zien en wanneer het beschikbaar is, maar de eerste beelden kun je alvast bekijken op de website die deze als lek ontving.