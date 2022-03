Op het internationale eBay is betalen met gewone valuta de gang van zaken. Maar wat als betalen met Bitcoin op eBay een mogelijkheid wordt?

Het is helemaal niet zo gek om dat te denken. Er zijn namelijk nieuwe ontwikkelingen gaande bij eBay. In een interview met TheStreet zegt eBay CEO Jamie Iannone dat er mogelijk ondersteuning komt voor het betalen met cryptocurrency zoals Bitcoin op eBay.

Maar dat is heel ver vooruit denken. Eerst moet die ondersteuning er op het platform komen en ook goed en veilig werken. De vraag is of ook de klanten zitten te wachten op betalingsverkeer met cryptocurrency. Voor crypto zou het in elk geval een goede ontwikkeling zijn. Op steeds meer plekken kunnen betalen maakt cryptocurrency meer normaal en een serieus alternatief op de bekende betaalmethoden.

eBay staat open voor meer innovaties, zo heeft het verleden laten zien. Het internationale handelsplatform voor nieuwe en gebruikte spullen kwam onder meer de ondersteuning van Apple Pay en Google Pay. Ook ondersteunt het bedrijf Afterpay in Australië als betaalmogelijkheid. Cryptocurrency zou een mooie toevoeging zijn. Het geluid dat het bedrijf openstaat voor de komst van crypto klinkt in elk geval niet zo gek, gezien eerdere innovaties die ze hebben gedaan.