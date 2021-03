Betalen met je cryptogeld in de winkel een stap dichterbij - Apparata

Cryptogeld wordt steeds meer geaccepteerd, maar je kan er nog niet heel veel betalingen mee doen. Dat gaat veranderen.

Dat Bitcoin lekker gaat, dat weten we allemaal. Dat cryptogeld in de toekomst niet meer weg te denken is, dat weten we ook. Maar het betalen met deze nieuwe digitale geldsoort blijft lastig. Betalen met cryptogeld is verre van ‘mainstream’, maar daar komt verandering in.

Creditcard

Zou het niet makkelijk zijn om te kunnen betalen met cryptogeld als je een bak koffie gaat afrekenen met je creditcard? Ja, natuurlijk en daar is Visa het mee eens. Het bedrijf heeft vandaag gezegd dat het gebruik van de cryptocurrency USD Coin zal toestaan om transacties mee te doen. Dit is een grote stap die gezet wordt. Visa is één van de grootste creditcardmaatschappijen ter wereld en dit zet de deur open naar nog meer digitale betalingen. Het is het nieuwste teken van een groeiende acceptatie van digitale valuta door de financiële industrie.

We’re excited to share news of a historic moment:https://t.co/vCNztABJoG & @Visa successfully conducted the first settlement of transactions using USDC!



A huge milestone for the industry as crypto and fiat networks begin to converge.https://t.co/v70qC8n4Yy — Crypto.com (@cryptocom) March 29, 2021

Pilotprogramma betalen met cryptogeld

Visa gaat eerst een pilotprogramma draaien met het betalings- en cryptoplatform Crypto.com. Als dit allemaal goed verloopt, is het bedrijf van plan dit later aan meer partners aan te bieden. De digitale munt waarmee gestart wordt is de USD Coin (USDC). Dit is een stablecoin-cryptocurrency, waarvan de waarde rechtstreeks is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Steeds meer grote bedrijven omarmen de digitale munten. Eerder sprak Tesla baas Elon Musk al zijn enthousiasme hierover uit. ‘We zien een toenemende vraag van consumenten over de hele wereld om toegang te krijgen tot digitale valuta en deze te gebruiken’, zegt Cuy Sheffield, hoofd cryptovaluta bij Visa.

Techniek

Nu moet nog bij een transactie de digitale valuta in een cryptocurrency-portemonnee worden omgezet in traditioneel geld. Dit vergroot de kosten, maar ook de complexiteit. Dat is straks geschiedenis, want Visa gaat de Ethereum-blockchain gebruiken. Hiermee gaan zij de noodzaak om digitale munten om te zetten in traditioneel geld oplossen. Alles zal sneller en goedkoper kunnen hierdoor, waarmee we weer een stap dichterbij zijn bij het dagelijks betalen met cryptogeld.