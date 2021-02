Betalen voor parkeren met Google Maps - Apparata

Google Maps wil steeds meer functionaliteiten bieden in de app, wat te denken van betalen voor parkeren? Yes sir!

De tijd dat je Google Maps enkel gebruikte om van punt A naar punt B te rijden is allang verleden tijd. De applicatie van het Amerikaanse techbedrijf is zoveel meer tegenwoordig. Je kunt tijden van winkels opzoeken, tijden van het openbaar vervoer raadplegen en ook routes uitstippelen voor wandel- en fietsgebieden. En denk nu niet dat Google achterover gaat leunen en tevreden is. Er komt nog veel meer. Bijvoorbeeld betalen voor parkeren met Google Maps.

Ja, dat lees je goed. Aangekomen op je bestemming met Google Maps en meteen vanuit de app betalen voor parkeren. Dat klinkt ideaal. Deze ontwikkeling is aangekondigd door het techbedrijf in samenwerking met Passport en ParkMobile. Er komt een speciale knop binnen de app wat het mogelijk maakt om te betalen voor je parkeeractie. De functie werkt voorlopig alleen in een aantal steden in de Verenigde Staten, maar ook wij komen ongetwijfeld een keer aan de beurt.

Maar wacht, er is meer! Google gaat het ook mogelijk maken om bijvoorbeeld een kaartje voor de trein te kopen via Maps. Dit werkt alleen als Google Pay is verbonden aan een persoonlijke betaalkaart. Dit laatste werkt vooralsnog alleen in de omgeving van San Francisco. Ook deze feature zal op de lange termijn uitgerold worden naar landen buiten de Verenigde Staten.

Mooie ontwikkelingen binnen Google, het is nu een kwestie van wachten voordat ook wij aan de beurt zijn.