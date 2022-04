Beter Googlen: zo doe je het!

Iedereen doet aan Googlen om iets op te zoeken. Maar we doen het niet altijd goed, wij geven wat tips om beter te kunnen Googlen.

Zoeken naar een websites of een nieuwe trui. We gebruiken er allemaal Google voor. Toch zijn we er niet heel goed in, daarom hebben we wat tips op een rijtje gezet om er beter in te worden.

Beter Googlen

Het bedrijf maakt gebruik van een algoritme. Die is gebaseerd op de collectieve populariteit van bepaalde websites. Met andere woorden, de algoritmen van Google kunnen de waarheid bestraffen omdat ze niet populair zijn.

Het rankingsysteem van Google Zoeken heeft een fractie van een seconde om honderden miljarden webpagina’s te doorzoeken en te indexeren om de meest relevante en (idealiter) bruikbare informatie te vinden. Ergens onderweg kunnen fouten gemaakt worden. Maar door slimmer te zoeken, kan je dit voorkomen.

Tips

Volgens Maneera Banu moet je met een eenvoudige zoekopdracht beginnen, dat helpt. Voeg daarna wat meer beschrijvende termen toe. Zo wordt je zoekopdracht beter en kom je sneller bij het gewenste resultaat uit. Besef ook dat je zoekterm goed moet zijn. Je resultaten zullen net zo goed zijn als je termen, dus houd altijd rekening met de context en hoe het opnemen van bepaalde termen het resultaat kan beïnvloeden.

Inhoud van hoge kwaliteit is afkomstig van geverifieerde bronnen. Kijk tijdens het doorzoeken van de resultaten naar de afzonderlijke URL’s en bedenk of die bron veel gezag heeft (is het bijvoorbeeld een overheidswebsite?).

Google kan je resultaten personaliseren op basis van uw eerdere zoekgeschiedenis, huidige locatie en interesses (verkregen via andere producten zoals Gmail, YouTube of Maps). Je kunt de incognitomodus gebruiken om te voorkomen dat deze factoren je zoekresultaten beïnvloeden.

Besef ook dat Google niet de enige optie is. Er zijn veel andere zoekmachines met andere algoritmen. Denk hierbij aan Bing of Yahoo.