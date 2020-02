Betrouwbare analist legt uit: Bitcoin stijgt nog 12%!

De live koersen duiden op stilte voor de storm.





Na de prijsstijgingen van de afgelopen dagen lijkt het even rustig voor de Bitcoin. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 12.30 uur vastlegde, laten wel positiviteit zien, maar de vaart lijkt er even uit. Dit is de stand van zaken voor de Bitcoin en de vijf grootste cryptomunten:

Vraag is natuurlijk of dit een stilte voor de volgende prijsstijging van de Bitcoin is of dat we een teruggang kunnen verwachten. Volgens analist Rob Sluymer is het eerste het geval. Nu heeft Sluymer de rally en het einde daarvan in 2019 correct voorzien, dus het is interessant om zijn bevindingen te bekijken.

Hij geeft aan dat hij op grond van historische analyses ziet dat de Bitcoin zal stijgen tot 62% van de bull-markt van vorig jaar, al is een kleine tussentijdse correctie niet uitgesloten. Op dit moment is de Bitcoin-koers met $ 9.801,10 op zo’n 50%, dus hij voorziet dat er de komende periode nog 12% ruimte, oftewel een koersstijging tot $ 10.977,23, te behalen is.

Hoewel er volgens hem dus een kans op een correctie te verwachten valt is er volgens hem geen reden tot zorgt. De Bitcoin volgt op lange termijn namelijk het patroon van een duidelijke bull-rally en met de aankomende halving is er alle reden voor verdere koersstijging.

De inschatting van een correctie is niet vreemd. We zagen eerder dat de Bitcoin meerdere pogingen nodig had om de psychologische grens van $ 9.000,- te doorbreken en ik verwacht dat dit ook het geval zal zijn bij het doorbreken van de $ 10.000,- (de eerste poging mislukte gisteren). Na zo”n mislukte poging is een kleine correctie van de koers en hergroepering van de bulls voor een nieuwe aanval een standaard patroon. Het wordt dus weer spannend de komende tijd.

Bron: Bloomberg, Foto: Pixabay.