Betrouwbare informatie over iPhone 12 gelekt

Aangezien het het hier over betrouwbare informatie gaat, kunnen we ervan uit gaan dat de gelekte info over de iPhone 12 klopt.

Dit najaar verschijnt de iPhone 12. Dat kunnen we allemaal eens zijn. De vraag is echter nog wanneer dit zo is. Door het coronavirus bestaat er nog enige twijfel over de presentatie en marktlancering van de nieuwe iPhones. Al meerdere keren werd er gezinspeeld op eventuele vertragingen.

De doorgaans betrouwbare lekker Jon Prosser gooit er vandaag een interessante claim uit. Volgens zijn informatie loopt de iPhone 12 inderdaad vertraging op. De nieuwe iPhones, maar ook nieuwe iPads, komen pas in oktober. Meer informatie laat de lekker via Twitter niet los.

De informatie komt op dezelfde dag naar buiten dat ook Qualcomm zinspeelt op een kleine vertraging van de 5G iPhones. De verwachting is dat Apple gewoon in september, zoals ieder jaar, een keynote gaat organiseren en nieuwe iPhones presenteert. Dit keer digitaal, net als de WWDC.

Aan het einde van de presentatie vertelt Apple over de prijzen en beschikbaarheid. Hou er nu dus rekening mee dat de marktlancering pas in oktober gaat zijn. Misschien voor de Nederlandse markt kunnen sommige modelvarianten zelfs langer vertraagd zijn, maar dat is nu nog pure speculatie.